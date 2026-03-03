İngiltere’deki Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), konsol devi Sony aleyhine açılan toplu davayı görüşecek.
Milyonlarca PlayStaiton kullanıcısı tazminat alabilir: İşte nedeni
Dünyada en çok kullanılan oyun konsollarından PlayStaiton hakkında toplu dava açıldı. Sony, davayı kaybetmesi durumunda 12,2 milyon kullanıcıya tazminat ödeyebilir.Serkan Talan
Dünya gazetesinin derlediği habere göre, davada Sony’nin, dijital oyun satışlarında uyguladığı yüzde 30’luk komisyon ücreti nedeniyle oyuncuları aşırı ve haksız ücretlendirdiği öne sürülüyor.
Bu iddiaya göre Sony, rakip dijital mağaza ve platformlara izin vermeyerek pazardaki rekabeti engelliyor ve maliyeti tüketicilere yüklüyor.
KİMLER TAZMİNAT ALABİLİR?
Dava, kullanıcıların otomatik olarak davaya dahil olduğu bir modelle yürütülüyor. Bu nedenle şartları karşılayan yaklaşık 12,2 milyon PlayStation kullanıcısı, isterlerse dava dışı kalmak için başvuruda bulunabilir.
Haklı bulunması durumunda, mahkeme tarafından kullanıcı başına ortalama 162 sterlin (9 bin 500 TL) tazminat ve üzerine yüzde 8 faiz ödeme yapılması bekleniyor.
Bu durumda toplamda yaklaşık 2 milyar sterlinlik (117 milyar TL) tazminat ihtimali doğuyor.
SONY: MALİYETLERİ DENGELEMEK İÇİN GEREKLİ
Sony, uyguladığı fiyatlandırma modelini savunarak üçüncü taraf dijital mağazalara izin vermemenin güvenlik ve gizlilik riskleri doğuracağını öne sürüyor.
Şirket ayrıca konsol satışlarından düşük kâr marjı elde ettiğini ve dijital satışlardaki komisyonun bu maliyetleri dengelemek için gerekli olduğunu belirtiyor.
Söz konusu toplu dava 10 Mart 2026’da başlayacak ve yaklaşık 10 hafta sürmesi bekleniyor.
Karar, dijital mağazacılıkta büyük oyuncuların pazardaki hakimiyetine yönelik önemli bir örnek teşkil edebilir.