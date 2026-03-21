Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Unutulan bu vergi başınızı yakabilir
"Vergim zaten maaşımdan kesiliyor" diyen milyonlarca çalışan için ceza kapıda! Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, belirli gelir sınırlarını aşanların 31 Mart 2026'ya kadar beyanname vermesinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.
Karakaş, Türkiye’de birçok çalışanın "Vergim zaten maaşımdan kesiliyor" düşüncesiyle hareket ettiğini ancak bunun ciddi bir yanılgı olduğunu söyledi. Gelir vergisi mevzuatına göre sadece işverenlerin ya da kira geliri elde edenlerin değil, çalışanların da belirli şartlarda doğrudan vergi mükellefi olduğuna vurgu yaptı.
Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında Karakaş, vergiye tabi "ücret" kavramının yalnızca bankaya yatan maaşı kapsamadığını söyledi.
Prim, ikramiye, huzur hakkı, tahsisat ve bazı tazminatlar da bu kapsama giriyor. Ayrıca nakit olarak verilen yemek ve yol yardımlarında belirlenen günlük limitlerin aşılması durumunda bu ödemeler de vergiye tabi tutuluyor.
2025 yılı gelirleri için 2026 Mart ayında beyanname verilmesi gereken durumlar şu şekilde sıralandı:
-Tek işverenden elde edilen yıllık brüt gelirin 4 milyon 300 bin TL’yi aşması
-Birden fazla işverenden gelir elde edilmesi ve ikinci işverenden alınan toplam ücretin 330 bin TL’yi geçmesi
-Tüm işverenlerden elde edilen toplam gelirin 4 milyon 300 bin TL’yi aşması...
Bu şartlardan herhangi birinin sağlanıyorsa beyanname vermek zorunlu oluyor.
Beyanname sürecinin sadece vergi ödeme anlamına gelmediğini söyleyen Karakaş, çeşitli harcamalar sayesinde vergi avantajı elde edilebileceğini ifade etti.
Eğitim ve sağlık giderleri, hayat sigortası primleri, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının belirli oranlarda matrahtan düşülebileceğini söyledi.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden işlemlerin kolayca yapılabildiğini kaydeden Karakaş, beyanname için son tarihin 31 Mart 2026 olduğunu hatırlattı.
Karakaş, hesaplanan verginin ise mart ve temmuz aylarında iki taksitte ödenebileceğini dile getirdi.
Karakaş, doğru ve zamanında yapılan beyanın hem yasal yükümlülükleri yerine getirmek hem de olası cezaların önüne geçmek açısından kritik olduğunu belirterek "Vergi, vatandaşlık vazifesidir. Hazır Beyan Sistemi sayesinde işlemler birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor" değerlendirmesini yaptı.