Milyonlarca kişi kanuni ikramiye alabilecek: TYP'liler için Yargıtay kararını verdi

Başvuruyu inceleme altına alan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalışan vatandaşların iş sözleşmesiyle çalıştıklarını ve bu sebeple "işçi" statüsünde olduklarına dikkat çekti. Kararda, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar ile belediyelerde çalışan işçilere İş Kanunu uyarınca ilave tediye ödemesi yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.