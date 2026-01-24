Milyonlarca kişi kanuni ikramiye alabilecek: TYP'liler için Yargıtay kararını verdi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalıştırılan işçilerin ilave tediye ücretine hak kazanacağına hükmetti. Yani TYP çalışanlarının kanuni ikramiyeden yararlanıp yararlanamayacağı ile ilgili yargıdaki görüş ayrılığı bitmiş oldu.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program (TYP) kapsamında kamuda çalıştırılan işçilerin ilave tediye (kanuni ikramiye) hakkından yararlanabileceğine karar verdi.
Karara konu uyuşmazlıkta, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi TYP çalışanlarının ilave tediye alabileceği kararı verilirken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi ise tam tersi yönde karar bildirmişti. Çelişkinin giderilmesi yöntemiyle dosya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından Yargıtay'a devredildi.
Başvuruyu inceleme altına alan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalışan vatandaşların iş sözleşmesiyle çalıştıklarını ve bu sebeple "işçi" statüsünde olduklarına dikkat çekti. Kararda, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar ile belediyelerde çalışan işçilere İş Kanunu uyarınca ilave tediye ödemesi yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.
EMSAL NİTELİKTE OLACAK
Yüksek Mahkeme, TYP kapsamında çalışanların da işçi sayılması sebebiyle kanuni ikramiye niteliğindeki ilave tediye ödemesinden yararlanmaları gerektiğine karar verdi. Kararda, uyuşmazlığın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği bildirildi.
Bu kararın, toplum yararına program kapsamında çalışan binlerce kişi için emsal teşkil etmesi bekleniyor.
Dairenin kararında, toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin hukuki statüsüne dair belirsizlikler sebebiyle daha önce açılmış davaların bulunduğu, Yargıtaya gelen dosyalar üzerine Daire tarafından söz konusu çalışanların iş sözleşmesi kapsamında çalıştıkları gerekçesiyle "işçi" niteliğinde sayıldıkları belirtildi.
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla, belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara İş Kanunu uyarınca ilave tediye ödemesi yapılacağının hüküm altına alındığı hatırlatılan kararda, "toplum yararına program kapsamında çalışanların da işçi statüsünde olması nedeniyle" ilave tediye ödemesi hakkına sahip olduklarına dikkat çekildi.
Kararda, "Bu açıklamalara göre başvuru konusu bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır” sözleri sarf edildi.