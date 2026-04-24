Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Spor Milli Takım'da Arda Güler seferberliği: Montella'dan kritik görüşme

Milli Takım’da Arda Güler seferberliği: Montella’dan kritik görüşme

Real Madrid, genç oyuncusunun dört hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Dünya Kupası öncesi gelen bu gelişme, A Milli Takım teknik ekibini harekete geçirdi.

Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
A Milli Takım’da Arda Güler sakatlık yaşadı. Geçtiğimiz salı günü Deportivo Alavés karşılaşmasının 58. dakikasında oyundan alınan 21 yaşındaki futbolcu, takımının sonraki antrenmanında yer alamadı.

1 7
EN AZ 4 HAFTA YOK

Kulüpten yapılan bilgilendirmede milli oyuncunun uyluk kasında hasar tespit edildiği belirtildi. Arda’nın en az dört hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

2 7
Bu nedenle genç futbolcu, La Liga’da kalan altı maçta forma giyemeyecek. Yaşanan gelişmenin ardından A Milli Takım cephesi süreci yakından izlemeye başladı.

3 7
MONTELLA DEVREDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncusuyla iletişime geçerek son durumuna ilişkin bilgi aldı ve destek verdi.

4 7
Sağlık ekibi ise kulüp doktorlarıyla temasa geçerek tüm tıbbi verilerin paylaşılmasını talep etti.

5 7
Milli futbolcunun 14 Haziran’da Avustralya ile başlayacak turnuvaya kadar hazır olması öngörülürken, hazırlık maçlarında ise riske edilmemesi planlanıyor.

6 7
Real Madrid’in Arda Güler için açıkladığı sakatlık raporu, A Milli Takım’da alarm yarattı. En az dört hafta sahalardan uzak kalacak genç yıldızın Dünya Kupası öncesi durumu yakından takip ediliyor.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro