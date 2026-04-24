A Milli Takım’da Arda Güler sakatlık yaşadı. Geçtiğimiz salı günü Deportivo Alavés karşılaşmasının 58. dakikasında oyundan alınan 21 yaşındaki futbolcu, takımının sonraki antrenmanında yer alamadı.
Milli Takım’da Arda Güler seferberliği: Montella’dan kritik görüşme
Real Madrid, genç oyuncusunun dört hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Dünya Kupası öncesi gelen bu gelişme, A Milli Takım teknik ekibini harekete geçirdi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
EN AZ 4 HAFTA YOK
Kulüpten yapılan bilgilendirmede milli oyuncunun uyluk kasında hasar tespit edildiği belirtildi. Arda’nın en az dört hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Bu nedenle genç futbolcu, La Liga’da kalan altı maçta forma giyemeyecek. Yaşanan gelişmenin ardından A Milli Takım cephesi süreci yakından izlemeye başladı.
MONTELLA DEVREDE
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncusuyla iletişime geçerek son durumuna ilişkin bilgi aldı ve destek verdi.
Sağlık ekibi ise kulüp doktorlarıyla temasa geçerek tüm tıbbi verilerin paylaşılmasını talep etti.
Milli futbolcunun 14 Haziran’da Avustralya ile başlayacak turnuvaya kadar hazır olması öngörülürken, hazırlık maçlarında ise riske edilmemesi planlanıyor.
Real Madrid’in Arda Güler için açıkladığı sakatlık raporu, A Milli Takım’da alarm yarattı. En az dört hafta sahalardan uzak kalacak genç yıldızın Dünya Kupası öncesi durumu yakından takip ediliyor.