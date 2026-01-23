Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Çorum ve Amasya çevrelerinde yağmur ve sağanak; Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.