Yeniçağ Gazetesi
23 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak?

Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak?

Hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi öngörülüyor.

Haberi Paylaş
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

1 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 2

Yavuz, yarın ülkenin büyük bölümünde yağış beklendiğini belirterek, Marmara Bölgesi’nin güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Artvin çevresi ile Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında aralıklı yağışların etkili olacağını ifade etti.

2 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 3

Doğu Anadolu’nun batısında (özellikle Erzincan, Malatya, Tunceli, Sivas), Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde (Tokat civarı) ve Adıyaman çevresinde karla karışık yağmur ile kar yağışı tahmin ediliyor.

3 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 4

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülke genelinde artacağını vurgulayan Yavuz, özellikle İç Anadolu’da ve Ankara’da sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağını, batı illerinde ise 15 derece seviyelerine ulaşacağını kaydetti.

4 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 5

Pazar günü ülkenin büyük kısmında yağış beklenmezken, Kıyı Ege, Marmara’nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevresinde hafif yağışların görülebileceğini belirtti.

5 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 6

Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de güney yönlü rüzgarların etkili olacağı öngörülüyor.

6 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 7

Üç büyükşehirde hava durumu

Başkent Ankara’da yarın parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak; Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Evren çevrelerinde hafif yağışlar görülebilir.

7 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 8

Pazar günü Ankara’da parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde sis oluşabilir.

8 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 9

İstanbul’da yarın Anadolu Yakası’nda hafif sağanak yağışlar etkili olacak, Avrupa Yakası ise parçalı bulutlu geçecek.

9 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 10

Gündüz sıcaklıkları 12 derece, gece ise 8 derece civarında seyredecek.

10 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 11

Pazar günü İstanbul genelinde sağanak yağış tahmin ediliyor. İzmir’de hafta sonu boyunca aralıklı yağışlar görülecek ancak kuvvetli yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 17-19 derece arasında değişecek.

11 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Çorum ve Amasya çevrelerinde yağmur ve sağanak; Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

12 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 13

İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı ve Siirt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

13 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 14

Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli kar örtülü bölgelerde çığ tehlikesi mevcut.

14 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 15

Hava sıcaklığı: Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

15 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 16

Rüzgâr: Genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif-orta kuvvette; Batı Akdeniz kıyılarında ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

16 17
Meteoroloji'den müjde: Sıcaklıklar yükseliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ne olacak? - Resim: 17

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenmesinden dolayı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda kuvvetli rüzgâr, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Buzlanma ve don uyarısı: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ile don olayı beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtülü eğimli kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

17 17
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro