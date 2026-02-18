Meteoroloji’den kritik uyarı: Şiddetli yağış ve fırtına vuracak: Evden çıkmadan önce okuyun…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bugün öğleden sonra Kocaeli çevresi ile Sakarya'nın kuzeyinde batı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına, Zonguldak ile Bartın kıyılarında ise akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta batı ile güneybatı yönlerden fırtına etkili olacak.