Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bugün öğleden sonra Kocaeli çevresi ile Sakarya'nın kuzeyinde batı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına, Zonguldak ile Bartın kıyılarında ise akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta batı ile güneybatı yönlerden fırtına etkili olacak.
Meteoroloji’den kritik uyarı: Şiddetli yağış ve fırtına vuracak: Evden çıkmadan önce okuyun…
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli fırtına etkili olacak. Ülke genelinde yoğun yağış, bazı bölgelerde çok şiddetli sağanak, yüksek kesimlerde kar, çığ ve toz taşınımı riski var. Ani sel, ulaşım aksaması ve zehirlenmelere karşı dikkat!
Fırtına kaynaklı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak; güney ve batı kıyılarda gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar civarında karla karışık yağmur, yükseklerde kar olarak görülecek.
Yağışların İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevresinde kuvvetli, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimli yüksek kar örtülü alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi var. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı öngörülüyor.
HAVA SICAKLIĞI
Batı bölgelerde yağışla birlikte azalması beklenen sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
RÜZGÂR
Genellikle güneyli yönlerden esen rüzgâr, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu hariç diğer yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/s) şeklinde esecek.
UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevresinde kuvvetli, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Rüzgârın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta kuvvette; diğer bölgelerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbir alınmalı.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtülü eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan olumsuz şartlara karşı dikkatli olunmalı.
