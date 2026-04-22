22 Nisan 2026 Çarşamba
Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak

Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan 2026 Perşembe günü Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Ege’nin bazı illerinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son değerlendirmelere göre, 23 Nisan 2026 Perşembe günü yurt genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor.

Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak - Resim: 2

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak - Resim: 3

23 Nisan 2026 Perşembe günü

Doğu Anadolu’nun kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Kars,Ardahan, Iğdır’ın batısı, Muş'un kuzey ve doğusu ve Bayburt’ta güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak - Resim: 4

Sivas’ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak - Resim: 5

Burdur’un doğusu ve Isparta’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak - Resim: 6

Doğu Karadeniz’de (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’de) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak - Resim: 7

İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak - Resim: 8

TEDBİR AÇIKLAMASI

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, heyelan, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak - Resim: 9

UYARI!

Kaynak: Haber Merkezi
