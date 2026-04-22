Meteorolojiden 23 Nisan uyarısı: 19 ilde sel ve fırtına riski etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan 2026 Perşembe günü Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Ege’nin bazı illerinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.İbrahim Doğanoğlu
İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.
23 Nisan 2026 Perşembe günü
Doğu Anadolu’nun kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Kars,Ardahan, Iğdır’ın batısı, Muş'un kuzey ve doğusu ve Bayburt’ta güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Sivas’ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Burdur’un doğusu ve Isparta’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Karadeniz’de (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’de) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
TEDBİR AÇIKLAMASI
Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, heyelan, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.
