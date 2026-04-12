Mert Öcal ile Sude Burcu mutlu haberi duyurdu: ‘Hikayemize yeni bir karakter ekleniyor’ müjdesi

Milli tekvandocu olarak başarıları arasında 2 kez Avrupa üçüncülüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu ve 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okudu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde profesyonel spor hayatını sürdürdü ve aynı zamanda zumba eğitmenliği yaptı.