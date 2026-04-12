Mert Öcal ile Sude Burcu, 2023 yılında evlenerek mutluluklarını taçlandırmıştı. Evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çift, bu kez müjdeli bir haberle dikkatleri üzerine çekti.
Mert Öcal ile Sude Burcu mutlu haberi duyurdu: ‘Hikayemize yeni bir karakter ekleniyor’ müjdesi
Mert Öcal ve Sude Burcu, evliliklerinin ardından bebek beklediklerini duyurdu. “Hikayemize yeni bir karakter ekleniyor” paylaşımıyla büyük heyecan yaratan çift, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.Cansu İşcan
Paylaşımlarıyla heyecan yaratan çiftin bu güzel gelişmesi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Survivor’un sevilen yarışmacılarından Mert Öcal, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Sude Burcu ile 2022 yılında aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanmıştı.
Survivor All Star 2022’ye ilişkileriyle damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu, 2023 Eylül ayında düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti.
Sosyal medya hesaplarından sık sık mutluluk karelerini yayınlayan çift, bu kez de sürpriz haberle gündeme geldi.
Ünlü çift, bebek beklediklerini duyurarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını sevenleriyle paylaştı.
İkilinin “Hikayemize yeni bir karakter ekleniyor” notuyla yaptıkları paylaşıma kısa sürede tebrik mesajları yağdı.
Sude Burcu’nun karnı burnunda hamilelik karelerine ise kısa sürede beğeni yağdı.
MERT ÖCAL KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk model ve oyuncudur. Kariyerine modellikle başlayan Öcal, “Best Model of Turkey” yarışmasını kazandıktan sonra 2004 yılında “Best Model of the World” unvanını elde etti. Boyu 1,92 metredir.
Modellikten oyunculuğa geçiş yaparak çeşitli dizilerde rol aldı: Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi yapımlar öne çıkıyor. Survivor yarışmasına da katıldı; 2020’de Ünlüler takımında yer aldı, 2022 Survivor All Star’da ise dikkat çekti.
Mert Öcal, 2024 yılında Sude Burcu ile evlendi. Çift, Survivor programı sayesinde tanışmış ve ilişkileri gündeme sıkça gelmişti.
SUDE BURCU KİMDİR?
Sude Burcu (evlendikten sonra Sude Öcal), 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir’de doğmuş Türk sporcu ve eski Survivor yarışmacısıdır. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan Sude’nin iki kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocudur.
Milli tekvandocu olarak başarıları arasında 2 kez Avrupa üçüncülüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu ve 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okudu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde profesyonel spor hayatını sürdürdü ve aynı zamanda zumba eğitmenliği yaptı.
Boyu 1,66 m, ağırlığı yaklaşık 57 kg’dır. Sude Burcu, 2019 Survivor’da yarıştı, ardından 2022 Survivor All Star’da yer aldı.
Mert Öcal ile aynı sezonda yarışarak tanıştılar, 2022’de nişanlandılar ve 2024’te evlendiler. Çift, sosyal medyada sıkça mutluluk paylaşımları yapıyor.