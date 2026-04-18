Merkez Bankası acı gerçeği itiraf etti

BARINMA GİDERLERİ UÇUŞA GEÇTİ
Açlık sınırı, yüksek gıda enflasyonu ve faiz kıskacındaki Türkiye ekonomisinde, Merkez Bankası yayımladığı son verilerle barınma krizini resmen tescilledi.
Rapora göre, Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir evin ortalama kira bedeli 24 bin liraya yükselerek asgari ücretli ve emekliyi yaşam mücadelesinin dışına itti.
İSTANBUL'DA "KAL KALABİLİRSEN": ORTALAMA KİRA 40 BİN TL!
Üç büyükşehirdeki barınma maliyetleri Türkiye ortalamalarını defalarca katlarken, listenin başında yer alan İstanbul adeta "kal kalabilirsen" dedirtti.
2023 yılına oranla yüzde 36 artış gösteren megakentteki fiyatlar dudak uçuklattı:
İstanbul: 40.000 TL (Ortalama)
İzmir: 26.000 TL
Ankara: 22.000 TL
MERKEZ İLÇELERDEKİ FİYATLAR ARSA ÇIKTI
İstanbul Emlak Müşavirleri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yeşiltaş, merkezi bölgelerde krizin çok daha derin olduğunu vurguladı.
Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş gibi ilçelerde kiraların 50-55 bin lira bandına oturduğunu belirten Yeşiltaş, özellikle deprem yönetmeliğine uygun yeni binalarda bu rakamların yüzde 100 ile 200 oranında daha da katlanabildiğine dikkat çekti.
SATILIK KONUT FİYATLARI İKİYE KATLANDI
Barınma maliyeti sadece kiralarla sınırlı kalmadı. İstanbul’da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama satış fiyatı 8 milyon liraya ulaşarak, 4 milyon liralık Türkiye ortalamasını tam ikiye katladı.
ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, SATIŞLAR DURMA NOKTASINDA
Artan fiyatlar ve düşen alım gücü konut piyasasını da vurdu. TÜİK verilerine göre, konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 113 bin 367 seviyesine geriledi.
Mevcut tablo, düşük gelirli vatandaşın büyükşehirlerde barınma ihtiyacını karşılamasının artık bir "mucize" haline geldiğini ortaya koydu. Merkez Bankası'nın acı itirafı sosyal medyada da gündem oldu.