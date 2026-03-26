Güzellik ve sağlık alanında önemli bir yere sahip olan kolajen; cildin elastikiyetini koruyan, saçları güçlendiren ve eklem sağlığını destekleyen temel bir protein olarak biliniyor.
Meğer her gün çöpe atıyormuşuz: Kolajenin en güçlü kaynağı ortaya çıktı
Yıllardır sağlıklı cilt ve güçlü eklemler denildiğinde akla ilk gelen besinler arasında kemik suyu ve tavuk derisi yer alıyordu. Son bilimsel değerlendirmeler, bu alışılmış kaynakların yerini alabilecek çok daha pratik ve göz ardı edilen bir alternatifi gündeme taşıdı; yumurta kabuğu zarı.Derleyen: Hande Karacan
Bu nedenle pek çok kişi kolajen ihtiyacını karşılamak için takviyelere ya da geleneksel yöntemlere yöneliyor. Fakat uzmanların son çalışmaları, her gün farkında olmadan çöpe atılan bir kısmın aslında oldukça değerli olduğunu ortaya koyuyor.
Yumurtanın kabuğu ile beyazı arasında bulunan ince zar, yalnızca koruyucu bir tabaka değil; aynı zamanda kolajen, elastin ve glukozamin açısından zengin doğal bir içerik sunuyor. Araştırmalar, bu zarın vücut tarafından kolayca emilebilen kolajen türlerini barındırdığını gösteriyor.
Bu noktada yumurta kabuğu zarını öne çıkaran en önemli özellik, sahip olduğu yüksek biyoyararlanım oranı. Kemik suyundaki kolajenin sindirilip kullanılabilir hale gelmesi daha uzun sürerken, bu zarın içerdiği kolajen vücut tarafından daha hızlı değerlendirilebiliyor.
Üstelik hem cilt sağlığı için önemli olan Tip I kolajen hem de eklemler için kritik rol oynayan Tip V kolajen bakımından zengin bir yapıya sahip.
Bununla da sınırlı kalmayan yumurta kabuğu zarı; hiyalüronik asit, kondroitin sülfat ve glukozamin gibi eklem ve bağ dokusu için önemli bileşenleri de doğal olarak içeriyor.
Evde değerlendirmek isteyenler için ise birkaç basit yöntem bulunuyor. Haşlanmış yumurtaların kabuklarından dikkatlice ayrılan zarlar gölgede kurutulup ince toz haline getirilebiliyor.
Elde edilen bu doğal içerik; yoğurt, smoothie, yulaf ya da çorbalara eklenerek günlük beslenmeye dahil edilebiliyor. Ayrıca su veya bal ile karıştırılarak cilt maskesi şeklinde de kullanılabiliyor. Düzenli kullanımda hem cilt görünümünü desteklediği hem de nem dengesine katkı sağladığı ifade ediliyor.