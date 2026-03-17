Maskeyi saniyede düşüren 15 gizli işaret: Vücut dili yalan söylemez

Mikro ifadeler gerçek duyguları ele verdi

Dr. Paul Ekman’ın yıllarca süren laboratuvar çalışmaları, yüz ifadelerinin saniyenin bir bölümü kadar kısa süren mikro versiyonlarının yalanları ve bastırılmış duyguları açığa çıkardığını ortaya koydu. Ekman, bu involuntary kaçakların eğitimle tanınabileceğini belirtti ve METT adlı aracını geliştirdi. Araştırmalar, bu ifadelerin stres anlarında en net şekilde belirdiğini gösterdi.