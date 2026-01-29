Marvel Sinematik Evreni hayranlarının heyecanla beklediği büyük buluşma sonunda gerçekleşiyor.
Marvel’ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı
Daredevil: Born Again 2. sezon fragmanı yayınlandı. Matt Murdock ile Wilson Fisk arasındaki çatışma şiddetlenirken, Jessica Jones geri dönüyor.
Marvel Studios, Daredevil: Born Again dizisinin 2. sezonu için paylaştığı çarpıcı fragmanla, Krysten Ritter’ın canlandırdığı ikonik karakter Jessica Jones’un resmen MCU’ya katıldığını duyurdu.
Yüksek aksiyon sahneleri ve kasvetli bir havanın hâkim olduğu fragman, tanıdık isimlerin yanı sıra gizemli yeni düşmanları da seyirciyle tanıştırıyor.
Donald Glover’ın Lithonia şarkısı fonda çalarken yayınlanan fragmanda, Matt Murdock ile Karen Page arasındaki romantik sahnelerin yanında yoğun şiddet içeren görüntüler de öne çıkıyor.
İlk sezonun açılışında Bullseye tarafından öldürülen Foggy Nelson’ın flashback görüntüleri de yer alıyor.
Dizinin yeni sezonunda Krysten Ritter, Jessica Jones rolüyle MCU’ya dönüş yapıyor. Fragmanda Jones’un, kiliseye benzer bir yerde Murdock’a “Umarım yürüyebilirsin, çünkü seni taşımayacağım” dediği bölüm dikkat çekiyor.
Süper gücüyle Fisk’in adamlarıyla çarpışan Jones, metal bir kapıyı silah gibi kullanarak savaşırken görülüyor.
Yeni sezonda kadroya katılan bir diğer dikkat çeken isim, Scream serisinden bildiğimiz Matthew Lillard. Mr. Charles karakterini canlandıracak olan Lillard, Hell’s Kitchen’a gelen esrarengiz bir figürü canlandıracak.
Daredevil: Born Again 2. sezonu, Wonder Man dizisinin ardından Disney+’ta yayınlanacak bir sonraki MCU dizisi olacak. Yeni sezon, 24 Mart’ta Disney+’ta izleyiciyle buluşacak.
Yapım şimdiden 3. sezon onayını almış durumda.