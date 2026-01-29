Yeniçağ Gazetesi
29 Ocak 2026 Perşembe
Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

Daredevil: Born Again 2. sezon fragmanı yayınlandı. Matt Murdock ile Wilson Fisk arasındaki çatışma şiddetlenirken, Jessica Jones geri dönüyor.

Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

Marvel Sinematik Evreni hayranlarının heyecanla beklediği büyük buluşma sonunda gerçekleşiyor.

Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

Marvel Studios, Daredevil: Born Again dizisinin 2. sezonu için paylaştığı çarpıcı fragmanla, Krysten Ritter’ın canlandırdığı ikonik karakter Jessica Jones’un resmen MCU’ya katıldığını duyurdu.

Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

Yüksek aksiyon sahneleri ve kasvetli bir havanın hâkim olduğu fragman, tanıdık isimlerin yanı sıra gizemli yeni düşmanları da seyirciyle tanıştırıyor.

Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

Donald Glover’ın Lithonia şarkısı fonda çalarken yayınlanan fragmanda, Matt Murdock ile Karen Page arasındaki romantik sahnelerin yanında yoğun şiddet içeren görüntüler de öne çıkıyor.

Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

İlk sezonun açılışında Bullseye tarafından öldürülen Foggy Nelson’ın flashback görüntüleri de yer alıyor.

Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

Dizinin yeni sezonunda Krysten Ritter, Jessica Jones rolüyle MCU’ya dönüş yapıyor. Fragmanda Jones’un, kiliseye benzer bir yerde Murdock’a “Umarım yürüyebilirsin, çünkü seni taşımayacağım” dediği bölüm dikkat çekiyor.

Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

Süper gücüyle Fisk’in adamlarıyla çarpışan Jones, metal bir kapıyı silah gibi kullanarak savaşırken görülüyor.

Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

Yeni sezonda kadroya katılan bir diğer dikkat çeken isim, Scream serisinden bildiğimiz Matthew Lillard. Mr. Charles karakterini canlandıracak olan Lillard, Hell’s Kitchen’a gelen esrarengiz bir figürü canlandıracak.

Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

Daredevil: Born Again 2. sezonu, Wonder Man dizisinin ardından Disney+’ta yayınlanacak bir sonraki MCU dizisi olacak. Yeni sezon, 24 Mart’ta Disney+’ta izleyiciyle buluşacak.

Marvel'ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı

Yapım şimdiden 3. sezon onayını almış durumda.

Marvel’ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı - Resim: 11
Marvel’ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı - Resim: 12
Marvel’ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı - Resim: 13
Marvel’ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı - Resim: 14
Marvel’ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı - Resim: 15
Marvel’ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı - Resim: 16
Marvel’ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı - Resim: 17
Marvel’ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı - Resim: 18
Marvel’ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı - Resim: 19
Marvel’ın karanlık kahramanı dönüyor: Born Again 2. sezon fragmanı çıktı - Resim: 20
Kaynak: Magazin Servisi
