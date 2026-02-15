Margot Robbie ve Jacob Elordi’den dev açılış: 11 milyon dolar

Yeniçağ Gazetesi
15 Şubat 2026 Pazar
Emerald Fennell’ın yönettiği Uğultulu Tepeler, Kuzey Amerika’da ilk gününde 11 milyon dolar hasılat yaptı.

Oscar ödüllü yönetmen Emerald Fennell’ın kamera arkasında yer aldığı, Emily Brontë’nin aynı adlı klasik romanından sinemaya uyarlanan Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights), Kuzey Amerika’daki ilk gününde 11 milyon dolar hasılat elde etti.

Promising Young Woman ve Saltburn filmlerinin yaratıcısı Fennell’ın yönettiği, Margot Robbie ile Jacob Elordi’nin başrollerini üstlendiği yapım, gösterime girdiği ilk günde ABD ve Kanada pazarında 11 milyon dolar gelir sağladı.

Film, Başkanlar Günü tatilini de içeren hafta sonunda Kuzey Amerika gişesinde 40 milyon dolar barajını aşması bekleniyor.

Uluslararası arenada da yaklaşık 40 milyon dolar hasılat yakalanırsa, 80 milyon dolarlık prodüksiyon bütçesine sahip filmin başlangıç performansı oldukça güçlü kabul edilecek.

Emily Brontë’nin ünlü eserinden uyarlanan senaryoyu Fennell kaleme aldı. Robbie Cathy, Elordi ise Heathcliff karakterlerini canlandırıyor.

Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Martin Clunes ve Ewan Mitchell’ın da rol aldığı yapımın müziklerinde, BRAT albümüyle tanınan Charli xcx’in imzası bulunuyor.

Türkiye’de 13 Şubat’ta vizyona giren film, izleyicileri 19. yüzyıl İngiltere’sinin rüzgârlı Yorkshire fundalıklarına götürüyor.

İngiliz edebiyatının en ikonik eserlerinden biri olan roman, yayımlandığı dönemde karanlık ve alışılmadık bulunarak eleştirilse de güçlü atmosferi ve derin karakterleriyle zamanla dünya edebiyatının başyapıtları arasında yerini aldı.

