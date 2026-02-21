Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
Anasayfa Spor Ne oldu sana Asensio? Avrupa performansı tartışma yarattı

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de 12 gol 9 asistle yıldızı olan Marco Asensio, UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta skor katkısı veremedi. Nottingham Forest yenilgisi sonrası Avrupa performansı tartışma konusu oldu.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Ne oldu sana Asensio? Avrupa performansı tartışma yarattı - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında beklenmedik bir şekilde dağılan Fenerbahçe'de 3-0’lık yenilgi büyük hayal kırıklığı yaratırken İspanyol yıldız Marco Asensio'nun da performansı tartılma konusu oldu.

Ne oldu sana Asensio? Avrupa performansı tartışma yarattı - Resim: 2

Süper Lig’de takımın gol yükünü çeken Marco Asensio, Avrupa arenasında yine sessiz kaldı.

Ne oldu sana Asensio? Avrupa performansı tartışma yarattı - Resim: 3

Nottingham Forest maçında 90 dakika sahada kalan Asensio 42 kez topla buluşabildi; 2 şut denedi, 1 isabet buldu ve sadece 1 kilit pas üretebildi.

Ne oldu sana Asensio? Avrupa performansı tartışma yarattı - Resim: 4

SÜPER LİG’DE MUHTEŞEM TABLO

Asensio; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da 22 maçta 12 gol ve 9 asist üretti. Yerel kulvarlarda takımın en belirleyici ismi oldu.

Ne oldu sana Asensio? Avrupa performansı tartışma yarattı - Resim: 5

AVRUPA’DA SIFIR KATKI

UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta 525 dakika sahada kalan Asensio, gol ya da asist katkısı veremedi. Dinamo Zagreb’den Nottingham’a kadar tüm maçlarda skor hanesi boş kaldı.

Ne oldu sana Asensio? Avrupa performansı tartışma yarattı - Resim: 6

Fenerbahçe’nin Avrupa’da pozisyona dahi girememesinde Asensio’nun etkisiz kalması belirleyici oldu.

Ne oldu sana Asensio? Avrupa performansı tartışma yarattı - Resim: 7

Fenerbahçe'nin 3-0'dan geri dönebilmesi için Marco Asensio'nun ligdeki performansını Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçına da taşıması gerekecek.

