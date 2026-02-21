UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında beklenmedik bir şekilde dağılan Fenerbahçe'de 3-0’lık yenilgi büyük hayal kırıklığı yaratırken İspanyol yıldız Marco Asensio'nun da performansı tartılma konusu oldu.
Ne oldu sana Asensio? Avrupa performansı tartışma yarattı
Fenerbahçe’nin Süper Lig’de 12 gol 9 asistle yıldızı olan Marco Asensio, UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta skor katkısı veremedi. Nottingham Forest yenilgisi sonrası Avrupa performansı tartışma konusu oldu.Derleyen: Furkan Çelik
Süper Lig’de takımın gol yükünü çeken Marco Asensio, Avrupa arenasında yine sessiz kaldı.
Nottingham Forest maçında 90 dakika sahada kalan Asensio 42 kez topla buluşabildi; 2 şut denedi, 1 isabet buldu ve sadece 1 kilit pas üretebildi.
SÜPER LİG’DE MUHTEŞEM TABLO
Asensio; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da 22 maçta 12 gol ve 9 asist üretti. Yerel kulvarlarda takımın en belirleyici ismi oldu.
AVRUPA’DA SIFIR KATKI
UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta 525 dakika sahada kalan Asensio, gol ya da asist katkısı veremedi. Dinamo Zagreb’den Nottingham’a kadar tüm maçlarda skor hanesi boş kaldı.
Fenerbahçe’nin Avrupa’da pozisyona dahi girememesinde Asensio’nun etkisiz kalması belirleyici oldu.
Fenerbahçe'nin 3-0'dan geri dönebilmesi için Marco Asensio'nun ligdeki performansını Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçına da taşıması gerekecek.