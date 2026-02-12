İskoçya Ligi'nde Celtic evinde karşılaştığı Livingston'u son dakika golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Celtic'de Türkiye esintisi: Hem Beşiktaş hem Galatasaray
Celtic, evinde karşılaştığı Livingston'u Marcelo Saracchi ve Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı gollerle 2-1 yendi. Chamberlain, son dakika golüyle maça damga vurdu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İlk Maça Damga Vurdu
Celtic’in son dakika golünü eski Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti. İngiliz futbolcu, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta takımına galibiyeti getirdi. Geçen Mayıs ayından bu yana ilk kez bir resmi maçta 78. dakikada oyuna giren 32 yaşındaki oyuncu maçtaki skoru belirledi.
Celtic'in karşılaşmadaki ilk golünü de 15. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Marcelo Saracchi kaydetti.
Celtic, aldığı galibiyetle bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 51 puana ulaştı. Glasgow ekibi bir sonraki maçta Kilmarnock ile karşılaşacak.
Teknik Direktörden Övgü
Bu sezon iki dönem boyunca iç sahada yenilgi yüzü görmeyen Celtic teknik direktörü O'Neill, yeni transferini övgüyle değerlendirdi. Kuzey İrlandalı teknik adam, tecrübeli oyuncunun müdahalesi sayesinde takımının ağır bir yenilgiden kurtulduğunu itiraf etti.
O'Neill, “Hiçbir ödül kazanamayacak gibi görünüyorduk ama Alex bu muhteşem golü attı” dedi. “Top ayağından çıktığında gol olacağını hissettim, bu gerçekten çok sevindiriciydi. Kariyeri boyunca çok iyi bir oyuncu oldu, mükemmel bir geçmişe sahip. Sadece biraz hız kazanması gerekiyor ve bunun da olacağına inanıyorum. Şu anda formda ve umarım bizim için büyük bir kazanç olur. Birçok takımdan teklif aldı ama buraya gelerek bize yardım etmeyi seçti. Dahasıyla bize üç puan kazandırdı.”