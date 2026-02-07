Yeniçağ Gazetesi
07 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 12°
Anasayfa Spor Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son...

Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son...

Premier Lig maçında Manchester United evinde karşılaştığı Tottenham'ı 2-0 devirerek 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Akıllara o taraftar geldi..

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son... - Resim: 1

Premier Lig'in 25. hafta maçında Manchester United, Tottenham'ı 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son... - Resim: 2

Kırmızıların gollerini B. Mbeumo ve B. Fernandes kaydetti.

Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son... - Resim: 3

Takım, M. Carrick'in öncülüğünde çıktığı 4 maçı da kazanmayı başardı.

Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son... - Resim: 4

Akıllara Manchester United taraftarı geldi. Takımının arka arkaya 5 galibiyet alması durumunda saçını keseceğini söyleyen taraftar için son bir maç kaldı.

Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son... - Resim: 5

Puanını çıkaran 44'e çıkaran Manchester United bir sonraki maçta West Ham ile deplasmanda karşılaşacak. Galibiyetin gelmesi durumunda ise saçlar gidiyor...

Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son... - Resim: 6

İşte Manchester United'ın muhteşem serisi...

Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son... - Resim: 7

Manchester United 2 - 0 Manchester City

Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son... - Resim: 8

Arsenal 2 - 3 Manchester United

Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son... - Resim: 9

Manchester United 3 - 2 Fulham

Kaynak: Spor Servisi
