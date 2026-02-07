Premier Lig'in 25. hafta maçında Manchester United, Tottenham'ı 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
Manchester United'dan Tottenham galibiyeti: Saçların kesilmesine son...
Premier Lig maçında Manchester United evinde karşılaştığı Tottenham'ı 2-0 devirerek 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Akıllara o taraftar geldi..Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kırmızıların gollerini B. Mbeumo ve B. Fernandes kaydetti.
Takım, M. Carrick'in öncülüğünde çıktığı 4 maçı da kazanmayı başardı.
Akıllara Manchester United taraftarı geldi. Takımının arka arkaya 5 galibiyet alması durumunda saçını keseceğini söyleyen taraftar için son bir maç kaldı.
Puanını çıkaran 44'e çıkaran Manchester United bir sonraki maçta West Ham ile deplasmanda karşılaşacak. Galibiyetin gelmesi durumunda ise saçlar gidiyor...
İşte Manchester United'ın muhteşem serisi...
Manchester United 2 - 0 Manchester City
Arsenal 2 - 3 Manchester United
Manchester United 3 - 2 Fulham
Kaynak: Spor Servisi