Premier Lig’de şampiyonluk yarışı yeniden alev aldı. Manchester City, Stamford Bridge’de Chelsea’yi etkileyici bir ikinci yarı performansıyla geçerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

İLK YARI SESSİZ GEÇTİ

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Chelsea, Marc Cucurella ile golü bulsa da pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İlk 45 dakika, temposu düşük ve dengeli bir oyunla tamamlandı.

MANCHESTER CITY VİTES YÜKSELTTİ

İkinci yarıyla birlikte oyunun rengi tamamen değişti. 21 yaşındaki genç yıldız Nico O'Reilly Cherki'nin ortasında yaptığı kafa vuruşuyla 51'inci dakikada Manchester City'i öne geçirdi. Bu gol, City’nin baskısının habercisi oldu.

CHERKI BÜYÜLEDİ, DOKU BİTİRDİ

Kısa süre sonra sahneye çıkan Rayan Cherki, bireysel yeteneğini konuşturarak Chelsea savunmasını dağıttı ve verdiği ince pasla Marc Guehi’ye golü hazırladı. Guehi de ceza sahası içerisinde net pozisyonda bu ikramı geri çevirmeyerek farkı ikiye çıkardı.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Chelsea savunmasından riskli bölgede aldığı pas sonrası baskı yiyen Caicedo'nun yaptığı hatayı affetmeyen Jeremy Doku ise skoru belirleyen isim oldu.

18 DAKİKADA MAÇ BİTTİ

Manchester City, ikinci yarıda yalnızca 18 dakikalık süreçte maçı kopardı. Guardiola’nın öğrencileri, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirerek Chelsea’ye nefes aldırmadı.

ARSENAL’E GÖZDAĞI VERDİ

Bu galibiyetle Manchester City, lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 6’ya indirdi ve bir maç eksiğiyle avantaj yakaladı. Önümüzdeki hafta Etihad’da oynanacak Manchester City-Arsenal maçı, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebilir.

CHELSEA ALARM VERİYOR

Öte yandan üst üste üçüncü yenilgisini alan Chelsea’de ise kriz derinleşiyor. Avrupa kupaları hedefinden uzaklaşan Londra ekibi, sezonun en kritik döneminde ciddi bir düşüş yaşıyor.