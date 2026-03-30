“Sesli Ekonomi” programında ekonomist Mahfi Eğilmez ve gazeteci Servet Yıldırım, yayınlanan bölümde savaş ve belirsizlik ortamında altın ile gümüşteki sert düşüşü detaylıca ele aldı. Konuşmacılar, fiyatlardaki ani gerilemenin nedenlerini tartıştı.
Mahfi Eğilmez’den altın yatırımcısına sert uyarı: “Tüm paranızı altına koymayın”
Altın fiyatları 4500 dolara kadar düştü. Mahfi Eğilmez ve Servet Yıldırım’dan yatırımcılara kritik uyarı: Şimdi almalı mı satmalı mı? Esnek Sepet stratejisiyle riski nasıl dağıtacaksınız?Derleyen: Hava Demir
Programda altın fiyatlarının 4500 dolar seviyelerine kadar gerilediği, gümüşün ise 67 dolara düştüğü vurgulandı. Servet Yıldırım grafikleri işaret ederek şu ifadeyi kullandı:
“Grafikler ve oranlar yalan söylemez.”
Mahfi Eğilmez, konuyu derinleştirirken klasik hikayeyi şöyle aktardı:
“Krala her zaman ‘Evet majesteleri, ne kadar doğru söylüyorsunuz’ diyen dalkavuk soytarılar vardı. Ama bir gün gerçekleri söyleyen, ‘Majesteleri bu kararınız yanlış olabilir’ diye uyaran bir danışman geldi. Kral önce kızdı ama zamanla doğrunun değerini anladı. Çünkü gerçekçi geri bildirim almayan yönetim, büyük hatalar yapar.”
Eğilmez bu metaforla, ekonomik yönetimde ve merkez bankası kararlarında doğruyu söyleyen uzmanların önemini vurguladı.
Mahfi Eğilmez, bu durumu “Buralardan çıkış başlayınca altın fiyatları düştü” şeklinde yorumladı. Enflasyonist baskılar, merkez bankalarının faiz politikaları ve risk iştahındaki değişim de etkili faktörler arasında yer aldı.
Altın ve Gümüşteki Düşüşün Nedenleri
Konuşmacılar, düşüşün ardındaki küresel dinamikleri şöyle açıkladı: Savaş ortamının yarattığı belirsizlikte yatırımcıların altın yerine faiz getirisi olan araçlara yöneldiğini belirttiler.
Servet Yıldırım, yatırımcıların en sık sorduğu soruyu dile getirdi:
“Şimdi altın mı alalım, yoksa satalım mı?”
Mahfi Eğilmez, net bir “şimdi alın” tavsiyesi vermedi. Bunun yerine yatırımcılara riskleri yönetmek için “Esnek Sepet” stratejisini önerdi. Yani tüm parayı tek bir enstrümana (altına) bağlamak yerine, çeşitlendirilmiş ve esnek bir portföy yaklaşımı tavsiye etti. Altındaki düşüşü kalıcı bir çöküş olarak değil, geçici bir düzeltme ve fırsatçı çıkışların sonucu olarak değerlendirdiler.
Kısa vadede faiz getirili araçların cazibesinin devam edebileceğini, ancak uzun vadede belirsizlik ortamında altının güvenli liman özelliğini koruyabileceğini işaret ettiler.
Programda toplumdaki değişime de değinildi.
“İnsanlar sanki mutasyona uğradı. Açgözlü, sabırsız hatta vicdansızlık denilecek seviyeye geldi. Fırsatçılık zinciri misali biri birine…”
: Mahfi Eğilmez ve Servet Yıldırım, panik satış veya acele alım yerine dikkatli ve çeşitlendirilmiş bir yaklaşım önerdi. “Esnek Sepet” stratejisiyle riski dağıtmalarını, grafikleri ve küresel faiz ortamını takip etmelerini tavsiye ettiler. Altın düşüşü bir alım fırsatı olabilir ancak herkesin risk toleransı farklıdır; kişisel durumunuza göre uzman danışmanla hareket etmek en doğrusu.