26 Nisan 2026 Pazar
Mahalle yanarken derbiyi izlediler

Sakarya’da çıkan yangın bir mahalleyi sokağa döktü. Yangında 3 dükkan ve bir evde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve sırada bazı vatandaşların Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemesi dikkat çekti.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların bulunduğu noktada çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve bir evde de hasar oluşurken, bazı vatandaşların Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'nde park halindeki araçların bulunduğu noktada yangın çıktı.

Yangın büyüyerek aynı yerde bulunan koltuk imalathanesi, terzi dükkanı, market deposu ve binanın üst katındaki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 16 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı.

Yangında marketin deposunda bulunan onlarca tüpün patlamaması ise facianın önüne geçti. İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve evde de hasar oluştu.

Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu ve mahallelinin panikle sokağa döküldüğü yangında, bir işletmedeki bazı vatandaşlar ise Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemeye devam etti.

Maç sırasındaki bazı ataklarda sevinen, bazı ataklarda sinirlenen taraftarların o anları dikkat çekti.

Kaynak: İHA
