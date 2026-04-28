2014 yılından bu yana evli olan Karahan ve Güntay, ayrılığın ardından sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama yaparak süreci kamuoyuyla paylaştı.
Magazin dünyasında sürpriz ayrılık: Pelin Karahan ve Bedri Güntay 12 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı eşi Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan çiftin boşanma süreci tek celsede tamamlandı.Derleyen: Cemile Kurel
Açıklamalarında, evliliklerini karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirdiklerini belirten çift, bundan sonra da iki çocuklarının ebeveynleri olarak sorumluluklarını birlikte sürdüreceklerini vurguladı.
Çocuklarının bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için basın ve kamuoyundan özel hayatlarına saygı gösterilmesini isteyen ikili, bu açıklamanın konuyla ilgili son açıklama olduğunu ifade etti.
PELİN KARAHAN KİMDİR?
6 Ekim 1984’te Ankara’da doğan Pelin Karahan, Arnavut kökenli bir anneanneye ve Selanik göçmeni bir anneye sahip.
Eğitim hayatına Arı Koleji’nde başlayan Karahan, ortaokulun bir kısmını Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra Polis Koleji’ni kazandı.
Daha sonra bu okuldan ayrılarak Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’nde eğitimine devam etmiş ve buradan başarıyla mezun oldu. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme bölümünde tamamladı.
Öğrencilik yıllarında farklı sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol alan Karahan, İstanbul’a taşındıktan sonra ek gelir sağlamak amacıyla Erberk Ajans’a kayıt yaptırdı. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak yönetiminde Demirdöküm reklam filminde yer aldı. Ardından “Kavak Yelleri” dizisinin seçmelerine katılarak Aslı karakteriyle oyunculuk kariyerine adım attı.
Televizyonda ayrıca “Pelin Karahan ile Nefis Tarifler” adlı yemek programını sundu. “Kavak Yelleri” ile geniş kitlelerce tanınan Karahan; “Muhteşem Yüzyıl”, “Yeter” ve “Yuvamdaki Düşman” gibi projelerde rol almış, son olarak “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinde izleyici karşısına çıktı.
Özel hayatında, Ekim 2011’de pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona’da evlenmiş, bu evlilik 2013 yılının Kasım ayında sona ermişti. Ardından 24 Haziran 2014’te iş insanı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı’nda evlenmiş ve bu birliktelikten iki çocuk sahibi olmuştu.
Ünlü oyuncu Bedri Güntay olan 12 yıllık evliliğini bugün tek celsede sonlandırdı.