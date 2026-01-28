Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5, son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce serveti ve lüks yaşam tarzıyla konuşulan rapçi, şimdi de yenilenen tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Lvbel C5’in yeni imajı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü
“HavHavHav” parçasıyla geniş kitlelere ulaşan rapçi Lvbel C5, bu kez müziğiyle değil, yaptığı radikal imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Saçlarını sarıya boyatan ünlü rapçinin yeni görünümü sosyal medyada tartışma yarattı.Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
1 7
Lvbel C5’in sarı saçlı hali, takipçilerinden beklediği ilgiyi göremedi. Sosyal medyada yapılan yorumların büyük bir kısmı olumsuz oldu.
2 7
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Kullanıcılar, rapçi için “hiç olmamış”, “para var tarz yok”, “yakışmamış”, “neden böyle bir değişiklik yaptın?” gibi eleştirilerde bulundu.
3 7
Öte yandan Lvbel C5, daha önce 100 milyon TL’yi aşan serveti ve lüks otomobil koleksiyonu iddialarıyla da magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.
4 7
5 7
6 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi