28 Ocak 2026 Çarşamba
Lvbel C5'in yeni imajı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü

Lvbel C5’in yeni imajı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü

“HavHavHav” parçasıyla geniş kitlelere ulaşan rapçi Lvbel C5, bu kez müziğiyle değil, yaptığı radikal imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Saçlarını sarıya boyatan ünlü rapçinin yeni görünümü sosyal medyada tartışma yarattı.

Hande Karacan
Lvbel C5’in yeni imajı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 1

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5, son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce serveti ve lüks yaşam tarzıyla konuşulan rapçi, şimdi de yenilenen tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Lvbel C5’in yeni imajı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 2

Lvbel C5’in sarı saçlı hali, takipçilerinden beklediği ilgiyi göremedi. Sosyal medyada yapılan yorumların büyük bir kısmı olumsuz oldu.

Lvbel C5’in yeni imajı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 3

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kullanıcılar, rapçi için “hiç olmamış”, “para var tarz yok”, “yakışmamış”, “neden böyle bir değişiklik yaptın?” gibi eleştirilerde bulundu.

Lvbel C5’in yeni imajı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 4

Öte yandan Lvbel C5, daha önce 100 milyon TL’yi aşan serveti ve lüks otomobil koleksiyonu iddialarıyla da magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Lvbel C5’in yeni imajı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 5
Lvbel C5’in yeni imajı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 6
Lvbel C5’in yeni imajı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 7
Kaynak: Haber Merkezi
