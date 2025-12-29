'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Cansever sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisi aldığını duyurmuştu.
Lösemi teşhisi konulmuştu! Cansever hastane odasından sevenlerine seslendi: ‘Çok ağır ilaçlar alıyorum’
Lösemi teşhisi konulan ve kemoterapi tedavisi gören ünlü sanatçı Cansever, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yeni açıklamada bulundu. Cansever, "Çok ağır ilaçlar alıyorum" diyerek hastane odasından sevenlerine seslendi.
HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Konserlerine ara veren Cansever hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını üzmüştü. Cansever açıklamasında, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
SEVENLERİNE SESLENDİ
Sağlık durumu hakkında bilgi veren Cansever, yeni bir paylaşımda bulundu. Cansever, hastane odasında çektiği videoda sevenlerine şu sözlerle seslendi:
"Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun.
Çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana çok sürekli uyku yapıyor.
'ALLAH'A EMANET'
O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi başımda eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet."
CANSEVER KİMDİR?
Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde doğdu. 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri hâline geldi.
Gerçek adı Dzansever Dalipova Cansever olan Cansever daha 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetti.
1997 senesinde ilk kez İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' isimli programa çıkarak 'Kara Çadır' ismine sahip Yemen türküsünü seslendirdi.
1997 yılında Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun, Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye'deki kariyerinin ilk adımlarını attı.
2018 senesinde Barış ile yaptığı Son Ütücü isimli düetiyle tekrar müzikseverlerle buluşan Cansever 2019 senesinde ise Kobra Murat & Dj Yılmaz'la beraber Havalı Geliyor şarkısını seslendirdi.