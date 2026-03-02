Londra siluetinin en tartışmalı ve karakteristik yapılarından biri olan Centre Point, modern mimari tarihinin en kapsamlı yenileme projelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1973 yılında kapılarını açan ve Brütalist akımın simgesi haline gelen dev kule, mülk sahibi Almacantar'ın vizyoner hamlesiyle sürdürülebilir bir ekosisteme dönüşüyor.
Londra’nın simgesi Centre Point yenileniyor
Londra’nın 1973 yapımı ikonik kulesi Centre Point, dev bir dönüşümle geleceğe taşınıyor. Renzo Piano imzalı zemin tasarımı, yenilenen cam cephesi ve çatısındaki kentsel tarım serasıyla bina tamamen evrim geçiriyor. Tüm kiracılar ay sonuna kadar binayı boşaltıyor. İşte detaylar...Derleyen: Hava Demir
Projenin temel taşlarından birini, binanın dış yüzeyindeki teknolojik güncelleme oluşturuyor. Mevcut prekast yapının ruhu korunarak, tüm cam cephe sistemi en yüksek enerji verimliliği standartlarına göre yenilenecek.
Binanın zirvesi ise Londra'nın merkezinde eşi benzeri görülmemiş bir girişime sahne olacak
Kentsel tarım serası. Gökdelenin çatısına kurulacak bu dev sera, şehir merkezinde yerel gıda üretimini teşvik ederken, binanın karbon ayak izini minimize ederek ekolojik bir model sunacak.
ZEMİN KAT VE MEYDAN TASARIMI RENZO PİANO’YA EMANET
Londra'ya The Shard gibi dev eserler kazandıran dünyaca ünlü mimarlık ofisi Renzo Piano Building Workshop (RPBW), Centre Point’in zemin katını ve çevresini yeniden kurguluyor. Proje kapsamında şu yenilikler hayata geçirilecek:
Yeşil Meydan: Mevcut beton doku, ağaçlandırılmış ve yayalaştırılmış bir kamusal alana dönüşecek.
Kültürel Aks: Zemin katta yer alacak sanat galerileri ve kültürel alanlar, bölgeyi bir cazibe merkezi yapacak.
Gastronomi Durağı: Yeni nesil kafeler ve yerel üretimi destekleyen restoranlar meydanda yerini alacak.
Bu devasa restorasyon operasyonunun sağlıklı ilerleyebilmesi için binadaki tüm ticari ve ofis kiracılarına tebligatlar gönderildi. Operasyonel takvime göre, binadaki tüm kiracıların ay sonuna kadar tahliye edilmesi bekleniyor. Boşaltma işleminin ardından inşaat ve yenileme fazının resmi olarak başlaması planlanıyor.
CENTRE POINT HAKKINDA
Londra'nın İlk Gökdeleni:
117 metre yüksekliğindeki yapı, 1966 yılında tamamlandığında Londra’nın en yüksek binalarından biriydi ve şehrin ilk gerçek gökdeleni olarak kabul edildi.
Hayalet Gökdelen Unvanı:
Bina, yapımından sonra yaklaşık 10 yıl boyunca (1975'e kadar) boş kaldığı için Londra halkı arasında uzun süre "Hayalet Gökdelen" olarak anıldı.
1995 yılında "Grade II" derecesiyle koruma altına alınan bina, İngiltere'nin en önemli modern mimari miraslarından biri sayılıyor.
Tasarımı Richard Seifert’e ait olan kule, petek dokulu dış cephesiyle sayısız film ve müzik klibinde Londra'nın modern yüzünü temsil etti.
Londra’nın en işlek noktalarından biri olan Oxford Street, Tottenham Court Road ve Charing Cross Road'un kesiştiği "sıfır noktasında" yer alıyor.