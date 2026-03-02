Londra’nın simgesi Centre Point yenileniyor

CENTRE POINT HAKKINDA

Londra'nın İlk Gökdeleni:

117 metre yüksekliğindeki yapı, 1966 yılında tamamlandığında Londra’nın en yüksek binalarından biriydi ve şehrin ilk gerçek gökdeleni olarak kabul edildi.

Hayalet Gökdelen Unvanı:

Bina, yapımından sonra yaklaşık 10 yıl boyunca (1975'e kadar) boş kaldığı için Londra halkı arasında uzun süre "Hayalet Gökdelen" olarak anıldı.

1995 yılında "Grade II" derecesiyle koruma altına alınan bina, İngiltere'nin en önemli modern mimari miraslarından biri sayılıyor.

Tasarımı Richard Seifert’e ait olan kule, petek dokulu dış cephesiyle sayısız film ve müzik klibinde Londra'nın modern yüzünü temsil etti.

Londra’nın en işlek noktalarından biri olan Oxford Street, Tottenham Court Road ve Charing Cross Road'un kesiştiği "sıfır noktasında" yer alıyor.