Sadece biyolojik bir veri olmaktan öte, kişinin kişiliğine dair ipuçları taşıdığına inanılan bu sistem, özellikle Japonya ve Kore’de oldukça yaygın. Hatta yeni tanışılan birine “Kan grubun ne?” sorusunun yöneltilmesi hiç de şaşırtıcı değil.
Lider mi, özgür ruh mu? Kan grubun karakterini açıklıyor
Modern dünyada burç yorumları ve kişilik testleri hâlâ büyük ilgi görürken, Asya’da çok daha farklı bir tartışma gündem yaratıyor. Kan gruplarının karakter üzerindeki etkisi.Derleyen: Cansu İşcan
Bilim dünyası bu fikre temkinli yaklaşsa da milyonlarca insan, kararlarından ilişkilerine kadar birçok konuda bu inanıştan etkileniyor.
1930’LARDAN GÜNÜMÜZE UZANAN BİR TEORİ
Kan grupları ile kişilik özellikleri arasındaki bağ, yeni bir akım değil. 1930’lu yıllarda Japon araştırmacı Takeji Furukawa tarafından ortaya atılan bu düşünce, zamanla popüler kültürün önemli bir parçası hâline geldi.
Bilimsel olarak kesinliği kanıtlanmamış olsa da Asya’da geniş kitleler tarafından hâlâ ilgiyle takip ediliyor.
0 KAN GRUBU: DOĞUŞTAN LİDERLER
0 kan grubuna sahip bireyler genellikle güçlü iradeleri ve hedef odaklı yapılarıyla tanınır. Karar aldıklarında geri adım atmaz, engelleri tek tek aşarak ilerlerler. Özgüvenleri yüksektir ve risk almaktan çekinmedikleri için hem iş hayatında hem sosyal çevrelerinde doğal bir lider profili çizerler.
A KAN GRUBU: DÜZENİN TEMSİLCİLERİ
Planlı, disiplinli ve uyumlu kişilikleriyle A grubu bireyler dikkat çeker. Kaostan uzak durmayı tercih eder, düzenli bir yaşam kurmayı önemserler. Sorumluluk sahibi yapıları sayesinde güvenilir dostlar ve sağlam ekip arkadaşları olarak bilinirler.
B KAN GRUBU: ÖZGÜRLÜĞÜN SAVAŞÇILARI
B grubu bireyler, kalıplara sığmayan yaratıcı ve bağımsız ruhlarıyla öne çıkar. Farklı düşünmeyi sever, çoğu zaman sıra dışı çözümler üretirler. Onlar için hayat, keşfedilecek sonsuz bir özgürlük alanıdır.
AB KAN GRUBU: ZITLIKLARIN DENGESİ
En nadir kan grubu olan AB, hem mantığın hem duygusallığın bir arada bulunduğu karmaşık bir yapıyı temsil eder. Analitik düşünme becerileri güçlüdür ve olaylara farklı açılardan bakabilirler.
Gizemli ve karizmatik tavırlarıyla çevrelerinde her zaman merak uyandırırlar.