Ortaöğretim kurumlarına geçiş sürecinde milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin 2026 takvimi yeniden düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı duyurulan merkezi sınav, yeni bir gelişmeyle güncellendi.
LGS sınavı ertelendi mi? MEB'den açıklama geldi
LGS sınav günü ve oturum tarihi adayların gündeminde yerini alırken MEB’den açıklama geldi. MEB kararının detayları, oturum saatleri ve okul tatil düzenlemesi belli oldu. Milli maç nedeniyle sınav 14 Haziran’dan 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.Derleyen: Cemile Kurel
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamasına göre, sınav tarihi milli maç programı nedeniyle revize edildi. Yapılan değerlendirmelerde, milli maç sonrası oluşabilecek kutlama, trafik yoğunluğu ve gürültü gibi unsurların öğrencilerin sınav performansını olumsuz etkileyebileceği belirtildi.
BAKAN TEKİN AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:
"Milli maçla çakıştığı için LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak"
Bu açıklama ile birlikte LGS’nin yeni tarihi resmiyet kazandı. Buna göre 2026 LGS sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
MEB’DEN RESMİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, sınav tarihindeki değişikliğin gerekçesi detaylı şekilde paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.”
Bu değerlendirme sonucunda sınavın bir gün öne alınmasına karar verildiği ifade edildi.
LGS OTURUM SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Sınav tarihinin değişmesine rağmen oturum saatlerinde herhangi bir güncelleme yapılmadı. Buna göre:
Birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30’da
İkinci oturum (Sayısal Bölüm) saat 11.30’da başlayacak
şeklinde uygulanmaya devam edecek.
12 HAZİRAN’DA OKULLAR TATİL OLACAK
Sınav öncesi hazırlık sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verilecek. Aynı gün öğretmenler idari izinli sayılacak. MEB, sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için tüm fiziki hazırlıkların tamamlanacağını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
ÖĞRENCİLERE BAŞARI MESAJI
Bakanlık, LGS’ye girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek, sınavın güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılması için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.