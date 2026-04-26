LGS sınavı ertelendi mi? MEB'den açıklama geldi

MEB’DEN RESMİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, sınav tarihindeki değişikliğin gerekçesi detaylı şekilde paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.”

Bu değerlendirme sonucunda sınavın bir gün öne alınmasına karar verildiği ifade edildi.