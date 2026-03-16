16 Mart 2026 Pazartesi
Anasayfa Spor Lewandowski için İstanbul yarışı: Barcelona'dan ayrılıyor: Beşiktaş mı Fenerbahçe mi kazanacak?

Lewandowski için İstanbul yarışı: Barcelona'dan ayrılıyor: Beşiktaş mı Fenerbahçe mi kazanacak?

Barcelona ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Robert Lewandowski için transfer iddiaları yoğunlaştı. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de teklif sunduğu Polonyalı yıldız, Suudi Arabistan’a ise sıcak bakmıyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesini bitirmesi beklenen Robert Lewandowski için transfer dedikoduları hız kazandı.

Polonya basınında çıkan haberlere göre, üç büyüklerden ikisi golcüyü kadrosuna katmak istiyor ve avantajlı tarafın kim olduğu gündemde.

Lewandowski’nin Barcelona’daki geleceğiyle ilgili kararını açıklaması merakla beklenirken, yıldız futbolcuya Türkiye’den de teklifler geldiği iddia edildi.

Barcelona'da yıllık yaklaşık 21 milyon euro brüt kazandığı ve bu rakam takımın en yüksek maaşı olarak biliniyor.

Polonyalı gazeteci Mateusz Borek, Sportowy Channel’a yaptığı açıklamada birçok kulübün Lewandowski’yi önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediğini söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN’A İLGİSİ AZ

Borek, 37 yaşındaki golcünün Suudi Arabistan’dan gelen teklifler hakkında sıcak bakmadığını, bunun sebeplerini ise güvenlik endişelerine bağladığını belirtti.

“BEŞİKTAŞ TEKLİFİ DAHA YÜKSEK”

Lewandowski için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da devrede olduğunu aktaran Borek, “Beşiktaş daha cazip bir teklif sunuyor.

Türk kulüplerinin yaklaşımını bilirsiniz, bazen sadece duygular öne çıkıyor, sportif analiz ikinci planda kalabiliyor.” dedi.

Lewandowski'nin Türkiye'ye transfer olması durumunda iki yıllık sözleşme karşılığında 40–50 milyon euro net gelir elde etmesi mümkün olabileceği berlirtildi. Bu paketin içinde yaklaşık 10 milyon euro imza parası ve sezon başına 15–20 milyon euro maaş bulunabileceği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 35 maçta görev yapan Lewandowski, 14 gol atarken 3 asistle skora katkıda bulundu.

