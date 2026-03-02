Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle ciddi bir tedavi süreci geçiren usta oyuncunun son durumu, hayranları tarafından merak ediliyordu. Bu merak, en yakınındaki isim tarafından yapılan açıklamayla giderildi.
Levent İnanır’dan özel açıklama: "Kadir İnanır’ın yaşaması mucize"
Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, uzun süredir devam eden sağlık mücadelesinin ardından ilk kez dostlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.Derleyen: Hande Karacan
Göztepe’de bir mekânda iş insanı dostlarıyla buluşan İnanır’a yeğeni Levent İnanır da eşlik etti. Samimi geçen iftar sohbetinin en çok konuşulan konusu, sanatçının sağlık süreciydi.
Levent İnanır, amcasının kritik dönemi atlattığını belirterek şunları söyledi:
“Hayati tehlikesi artık yok. En zor süreci geride bıraktı. Şu anda fizik tedavi görüyor. Hocası Uğur Türe, ‘İki pıhtı sağ tarafa attı, bir pıhtı da sola atınca vücut denge kurdu. Yüzde 50 felç kalabilirdi’ dedi.”
Yeğeni, usta oyuncunun yaşadıklarını adeta bir mucize olarak nitelendirirken, direncine de dikkat çekti:
“Hiç pes etmedi. Direndi. Doktorları ‘Yaşaması mucize’ diyor. Ben de ona hep şunu söylüyorum; yaptığı iyilikler ona böyle geri döndü.”
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın hayata tutunma hikâyesi, sevenlerini bir kez daha duygulandırdı. Usta oyuncunun fizik tedavi süreci devam ediyor ve morali oldukça yüksek.