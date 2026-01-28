Kuruluş Orhan’da bu akşam tarih yazılacak: Taht, savaş ve ihanet aynı anda

Memlük Sultanı, Orhan Bey’in sultanlığını resmen tanıyarak elçisini gönderirken; Abbasî Halifesi de sultanlığın nişanesi olarak Orhan Bey’e hilât takdim ediyor. Devletin artık yalnızca kılıç gücüyle değil, meşruiyetle de tahkim edilmesi, uçlarda ve Anadolu’da nasıl karşılık bulacak?