Kuruluş Orhan'da bu akşam tarih yazılacak: Taht, savaş ve ihanet aynı anda

Kuruluş Orhan’da bu akşam tarih yazılacak: Taht, savaş ve ihanet aynı anda

ATV’nin büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam yeni bölümüyle tarihin seyrini değiştirecek kritik gelişmelere sahne olacak. Yalnızca Anadolu’da değil, tüm dünyada yankı bulacak bu dönüm noktasında, Orhan Bey’in yükselişi yeni bir safhaya geçecek.

Kuruluş Orhan’da bu akşam tarih yazılacak: Taht, savaş ve ihanet aynı anda - Resim: 1

Memlük Sultanı, Orhan Bey’in sultanlığını resmen tanıyarak elçisini gönderirken; Abbasî Halifesi de sultanlığın nişanesi olarak Orhan Bey’e hilât takdim ediyor. Devletin artık yalnızca kılıç gücüyle değil, meşruiyetle de tahkim edilmesi, uçlarda ve Anadolu’da nasıl karşılık bulacak?

Kuruluş Orhan’da bu akşam tarih yazılacak: Taht, savaş ve ihanet aynı anda - Resim: 2

SULTAN ORHAN’DAN İLHANLI’YA AÇIK MEYDAN OKUMA

Gönderilen elçinin öldürülmesiyle Temurtaş’a açıkça savaş ilan eden Sultan Orhan, bu hamlesiyle İlhanlı’yı doğrudan karşısına alıyor. Demirhan Bey’in, Orhan Bey’in devletini tanımadığını ilan etmesi ise cephede yeni hesaplaşmaların kapısını aralıyor.

Kuruluş Orhan’da bu akşam tarih yazılacak: Taht, savaş ve ihanet aynı anda - Resim: 3

ŞAHİNŞAH’IN BİATI: SADAKAT Mİ, TUZAK MI?

Yaşanan gelişmeler sonrası Şahinşah Bey, Sultan Orhan’a bağlılığını duyuruyor. Ancak bu biat ne kadar samimi? Yoksa perde arkasında yeni bir oyun mu kuruluyor?

Kuruluş Orhan’da bu akşam tarih yazılacak: Taht, savaş ve ihanet aynı anda - Resim: 4

ASPORÇA VE NİLÜFER ARASINDA SESSİZ FIRTINA

Obada ölümle burun buruna gelen Asporça, Sultan Orhan’ın müdahalesiyle kurtulmayı başarır. Nilüfer Hatun’un Asporça’ya karşı duyduğu rahatsızlık giderek büyür. İki kadın arasındaki gerilim tırmanırken, bu sessiz savaşın sonu kanlı mı olacak?

Kuruluş Orhan’da bu akşam tarih yazılacak: Taht, savaş ve ihanet aynı anda - Resim: 5

İZNİK’TE KADERİ DEĞİŞTİREN KARAR

İznik’te kuvvetlerini toplayan Asporça, Orhan Bey’e karşı Temurtaş’la ittifak kurmaya karar verir. Bu hamlenin ardında hangi gerçekler yatıyor? Flavius bu denklemin neresinde duracak?

Kuruluş Orhan’da bu akşam tarih yazılacak: Taht, savaş ve ihanet aynı anda - Resim: 6

BURSA’DA BAYRAM, SINIRLARDA SAVAŞ

Bursa, Orhan Bey’in sultanlık ilanıyla büyük bir coşku yaşarken; cephelerde gerilim doruğa çıkıyor. Hudutlara yönelik saldırılara sert karşılık vermeye hazırlanan Sultan Orhan, tüm beylerini ve ordusunu sefer için topluyor.

Kuruluş Orhan’da bu akşam tarih yazılacak: Taht, savaş ve ihanet aynı anda - Resim: 7

İZNİK VE TEMURTAŞ ARASINDA KALAN SULTAN

Sultan Orhan Bey, arkasından çevrilen tüm entrikaları bozup düşmanlarını alt edebilecek mi?

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu ve Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey karakteriyle başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşacak.

