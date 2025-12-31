Van'da 2 bin 225 rakımdaki Kurubaş Geçidi'nde şiddetli tipi sürücülere zor dakikalar yaşatıyor.
Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur
Van-Hakkari yolundaki Kurubaş Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan şiddetli tipi, görüş mesafesini sıfıra indirerek trafiği felç etti. Sürücüler zor anlar yaşarken bazıları geri döndü; yetkililer kış lastiği ve zincir uyarısı yaptı.
Van-Hakkari karayolundaki Kurubaş Geçidi'nde akşam saatlerinden itibaren etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Yüksek rakımlı bölgelerde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra inerken, trafikte ciddi aksamalar meydana geliyor.
Birçok sürücü yola devam edemeyip geri dönmek zorunda kaldı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kış lastiği ile zincir bulundurmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA