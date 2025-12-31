Yeniçağ Gazetesi
31 Aralık 2025 Çarşamba
Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur

Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur

Van-Hakkari yolundaki Kurubaş Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan şiddetli tipi, görüş mesafesini sıfıra indirerek trafiği felç etti. Sürücüler zor anlar yaşarken bazıları geri döndü; yetkililer kış lastiği ve zincir uyarısı yaptı.

Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 1

Van'da 2 bin 225 rakımdaki Kurubaş Geçidi'nde şiddetli tipi sürücülere zor dakikalar yaşatıyor.

Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 2

Van-Hakkari karayolundaki Kurubaş Geçidi'nde akşam saatlerinden itibaren etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 3

Yüksek rakımlı bölgelerde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra inerken, trafikte ciddi aksamalar meydana geliyor.

Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 4

Birçok sürücü yola devam edemeyip geri dönmek zorunda kaldı.

Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 5

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kış lastiği ile zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 6
Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 7
Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 8
Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 9
Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 10
Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 11
Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 12
Kurubaş geçidi tipiye teslim. 2225 rakımda beyaz cehennem: Sürücüler yolda mahsur - Resim: 13
Kaynak: İHA
