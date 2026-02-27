Küresel pazar alarm veriyor: Telefon fiyatları rekor kırabilir

CEP TELEFONU PAZARINDA DARALMA

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin yıllık bazda yüzde 20,6 ile en sert düşüşü yaşayacağı belirtilirken, dünyanın en büyük iki pazarından biri olan Çin’de yüzde 10,5 ve Asya Pasifik’te yüzde 13,1 oranında daralma beklendiği aktarıldı.