ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi International Data Corporation (IDC), akıllı telefon pazarına ilişkin tahminleri paylaştı. Bu tahminler telefon alma planı olanları üzeceğe benziyor.
Küresel pazar alarm veriyor: Telefon fiyatları rekor kırabilir
Küresel akıllı telefon sevkiyatlarında bu sene yaşanan tedarik krizi satış fiyatlarını olumsuz etkiledi. Sevkiyatların yüzde 13’e düşmesi sonrası ortalama satış fiyatlarının yüzde 14 artışla 523 dolara çıkarak rekor kırması bekleniyor.Cemile Kurel
IDC tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatlarının bu sene yıllık bazda yüzde 12,9 düşüş yaşayacağı ve 1,12 milyar adede gerileyeceği öngörüldü.
Yaşanan gerilemenin, akıllı telefon pazarını on yılı aşkın sürenin en düşük yıllık sevkiyat hacmine indireceği vurgulanan açıklamada, bu öngörünün bellek tedarik krizinin derinleşmesi nedeniyle önceki tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesini yansıttığı belirtildi.
Açıklamada, bölgesel ölçekte en büyük daralmanın, düşük segment akıllı telefonların ağırlıkta olduğu pazarlarda görüleceği bildirildi.
CEP TELEFONU PAZARINDA DARALMA
Orta Doğu ve Afrika bölgesinin yıllık bazda yüzde 20,6 ile en sert düşüşü yaşayacağı belirtilirken, dünyanın en büyük iki pazarından biri olan Çin’de yüzde 10,5 ve Asya Pasifik’te yüzde 13,1 oranında daralma beklendiği aktarıldı.
Açıklamanın devamında, bellek krizinin gelecek yılın ortalarında istikrar kazanmaya başlamasıyla birlikte 2027’de akıllı telefon pazarında yüzde 2’lik sınırlı bir toparlanma, 2028’de ise yıllık bazda yüzde 5,2’lik daha güçlü bir artış öngörüldüğü ifade edildi.
BELLEK KRİZİ ETKİLİYOR
International Data Corporation (IDC) Kıdemli Araştırma Direktörü Nabila Popal, konuya ilişkin değerlendirmesinde bellek krizinin geçici bir gerilemeden daha fazlasına neden olacağını ve bunun tüm pazarda yapısal bir yeniden yapılanmaya işaret ettiğini belirtti.
Popal, alt segment üreticilerin arz kısıtları ve yükselen fiyat seviyelerinde zayıflayan talep nedeniyle sevkiyatlarda ciddi düşüşlerle karşı karşıya kalacağını vurguladı.
Popal, "Sevkiyatlar rekor düzeyde düşüş kaydedecek olsa da akıllı telefon ortalama satış fiyatının bu yıl yüzde 14 artarak rekor seviye olan 523 dolara yükselmesi öngörülüyor" sözlerini dile getirdi.
BELLEK KRİZİNİN NEDENİ
Küresel bellek krizinin temel nedeni, elektronik cihazlarda kullanılan bellek çiplerine talebin üretim kapasitesini aşması olarak gösteriliyor. Özellikle akıllı telefon, bilgisayar ve veri merkezlerinde kullanılan DRAM ve NAND belleklerin üretiminde yaşanan kapasite sınırlamaları, üretim gecikmeleri ve hammadde teminindeki sıkıntılar, arzın kısıtlanmasına ve fiyatların yükselmesine yol açtı. COVID-19 sonrası tedarik zincirindeki aksaklıklar ve artan lojistik maliyetler de krizin etkilerini derinleştirdi.