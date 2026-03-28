28 Mart 2026 Cumartesi
Kurbanlık fiyatları belli oluyor: Pazarlıklar erken başladı

Kurban Bayramı yaklaşırken büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları netleşmeye başladı. Pazarlarda hareketlilik artarken vatandaşlar erkenden fiyat araştırmasına çıktı.

Baran Şükrü Çelik
Son Güncelleme:
Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye genelinde kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler hayvanlarını pazarlara getirirken, alıcılar da fiyat araştırmasına erkenden başladı.

Ramazan Bayramı’nın ardından kurbanlık satış süreci hız kazandı. Vatandaşlar, bu yıl kurbanlık fiyatlarının nasıl şekilleneceğini öğrenmek için pazarlara yöneldi.

2026 yılı için belirlenen ilk fiyat aralıkları da ortaya çıktı. Küçükbaş kurbanlıkların 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişmesi bekleniyor.

Büyükbaş hayvanlarda ise canlı kilo fiyatının 400-450 TL aralığında olacağı ifade ediliyor. Bu da fiyatların oldukça yüksek seviyelere çıkabileceğini gösteriyor.

Ortalama 600 kilogram ağırlığındaki bir büyükbaş kurbanlığın fiyatının yaklaşık 270 bin TL’ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

Besiciler artan maliyetlere dikkat çekerken, özellikle yem, nakliye ve bakım giderlerinin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirtiyor.

Diyanet’in takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs’ta, bayram ise 27 Mayıs’ta başlayacak. Pazarlıklarda ise bu yıl erkenden hareketlilik yaşanıyor.

