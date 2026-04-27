Yeniçağ Gazetesi
27 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il

Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hayvan pazarlarındaki hareketlilik artarken, küçükbaş ve büyükbaş fiyatlarında güncel liste açıklandı. 2026 Kurban Bayramı'nda hayvanlar cep yakacak.

Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il - Resim: 1

2026 yılında kurbanlık fiyatları, artan yem giderleri ve enflasyonun etkisiyle geçen yıla göre yükseldi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgesel farklılık gösterse de ortalama aralıklar belli oldu.

1 9
Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il - Resim: 2

Geçen yıl İstanbul’da büyükbaş hayvanlar 90 bin TL ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 10 bin TL ile 25 bin TL aralığında satılıyordu. Bu yıl ise küçükbaş fiyatlarının 18 bin TL ile 45 bin TL, büyükbaş fiyatlarının ise 140 bin TL ile 400 bin TL arasında olması bekleniyor.

2 9
Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il - Resim: 3

Bu fiyatlar geçen seneye göre kıyasla yüzde 70'ten fazla zam anlamına geliyor.

3 9
Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il - Resim: 4

2026 CANLI KİLO FİYATLARI
2026 yılına ilişkin ortalama canlı kilo fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Tosun (büyükbaş): 510 TL/kg
Düve / İnek: 475 TL/kg
Koç (küçükbaş): 450 TL/kg
Dişi koyun: 350 TL/kg

4 9
Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il - Resim: 5

İL İL KURBANLIK FİYATLARI
2026 yılı için bazı illerde öne çıkan kurbanlık fiyat aralıkları şöyle:

5 9
Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il - Resim: 6

İstanbul’da büyükbaş 140.000 TL - 400.000 TL

Küçükbaş 18.000 TL - 45.000 TL,

7/1 hisse bedeli 30.000 TL - 55.000 TL

6 9
Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il - Resim: 7

Ankara’da büyükbaş 110.000 TL - 350.000 TL

Küçükbaş 18.000 TL - 40.000 TL,

Hisse fiyatları 28.000 TL - 50.000 TL

7 9
Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il - Resim: 8

İzmir’de büyükbaş 140.000 TL - 330.000 TL

Küçükbaş 18.000 TL - 45.000 TL

Hisse bedeli 30.000 TL - 50.000 TL

8 9
Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il - Resim: 9

Erzurum ve Kars gibi illerde büyükbaş 100.000 TL - 280.000 TL

Küçükbaş 15.000 TL - 35.000 TL

Hisse fiyatları 25.000 TL - 45.000 TL

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro