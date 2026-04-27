2026 yılında kurbanlık fiyatları, artan yem giderleri ve enflasyonun etkisiyle geçen yıla göre yükseldi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgesel farklılık gösterse de ortalama aralıklar belli oldu.
Kurbanlık fiyatları belli oldu, işte en ucuz il
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hayvan pazarlarındaki hareketlilik artarken, küçükbaş ve büyükbaş fiyatlarında güncel liste açıklandı. 2026 Kurban Bayramı'nda hayvanlar cep yakacak.Detay Haber: Yunus Arıkan
Geçen yıl İstanbul’da büyükbaş hayvanlar 90 bin TL ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 10 bin TL ile 25 bin TL aralığında satılıyordu. Bu yıl ise küçükbaş fiyatlarının 18 bin TL ile 45 bin TL, büyükbaş fiyatlarının ise 140 bin TL ile 400 bin TL arasında olması bekleniyor.
Bu fiyatlar geçen seneye göre kıyasla yüzde 70'ten fazla zam anlamına geliyor.
2026 CANLI KİLO FİYATLARI
2026 yılına ilişkin ortalama canlı kilo fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
Tosun (büyükbaş): 510 TL/kg
Düve / İnek: 475 TL/kg
Koç (küçükbaş): 450 TL/kg
Dişi koyun: 350 TL/kg
İL İL KURBANLIK FİYATLARI
2026 yılı için bazı illerde öne çıkan kurbanlık fiyat aralıkları şöyle:
İstanbul’da büyükbaş 140.000 TL - 400.000 TL
Küçükbaş 18.000 TL - 45.000 TL,
7/1 hisse bedeli 30.000 TL - 55.000 TL
Ankara’da büyükbaş 110.000 TL - 350.000 TL
Küçükbaş 18.000 TL - 40.000 TL,
Hisse fiyatları 28.000 TL - 50.000 TL
İzmir’de büyükbaş 140.000 TL - 330.000 TL
Küçükbaş 18.000 TL - 45.000 TL
Hisse bedeli 30.000 TL - 50.000 TL
Erzurum ve Kars gibi illerde büyükbaş 100.000 TL - 280.000 TL
Küçükbaş 15.000 TL - 35.000 TL
Hisse fiyatları 25.000 TL - 45.000 TL