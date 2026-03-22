Kimi dizilerde çocuk oyuncu olarak göz doldurdu, kimi ise reklamlarla izleyici karşısına çıktı. Henüz küçük yaşlarda kamera karşısına geçen bu isimler, zamanla ülkenin en bilinen yüzleri arasına girdi. Aradan geçen yıllarda yaşadıkları değişim ise herkesi hayrete düşürüyor. İşte çocukluk döneminde ekranlarda gördüğümüz ve bugün tanınmaz hale gelen ünlü isimler.
Küçükken ekranlardaydı şimdi tanımakta zorlanıyorsunuz: Ünlülerin çocukluk halleri
Bugün milyonlarca kişi tarafından tanınan bazı ünlü isimler, aslında çocukluk çağında ekranlarla tanıştı. Zamanla büyük bir dönüşüm geçiren bu yıldızların minik hallerini görünce onları tanımakta epey zorlanabilirsiniz.Derleyen: Hava Demir
Ryan Gosling
Ryan Gosling, kariyerine 1993 yılında küçük bir çocukken The All New Mickey Mouse Club'da başladı.
Mehmet Günsür
Mehmet Günsür oyunculuk kariyerine yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak adım attı. 14 yaşına geldiğinde ise Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları isimli dizide rol aldı.
Burçin Terzioğlu
Burçin Terzioğlu, henüz 5 yaşındayken Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmlerinde rol aldı.
Justin Timberlake
Justin Timberlake, kariyerine The All New Mickey Mouse Club ile başladı.
Christian Bale
Oscar ödüllü Christian Bale, Empire of the Sun'da rol aldığında yalnızca 13 yaşındaydı!
Elijah Wood
Elijah Wood, Internal Affairs filminde ilk kez kamera karşısına çıktı, yıldızı parlayan isim daha sonra Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Frodo rolünü kaptı.
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson, oyunculuk kariyerine 10 yaşında Rob Reiner filmi North ile başladı.
Drew Barrymore
Drew Barrymore, gişe rekorları kıran Spielberg filmi E.T.'de Gertie rolünü aldığında 7 yaşındaydı.