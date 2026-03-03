Ekonomik kriz ve enflasyonla boğuşan yurttaşlar, kredi kartı harcamalarına yöneliyor. Biriken kredi kartı borçlarının altında ezilen vatandaşlar, ödeme yapmakta büyük zorluk çekiyor.
Kredi ve kart borçlarına af düzenlemesi: Meclis’e sunuldu
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarında biriken faizlerin silinmesi, anaparanın ise 5 yıla kadar vadeyle yapılandırılması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.Derleyen: Baran Yalçın
Ekonomik kriz ve enflasyonla boğuşan yurttaşlar, kredi kartı harcamalarına yöneliyor. Biriken kredi kartı borçlarının altında ezilen vatandaşlar, ödeme yapmakta büyük zorluk çekiyor.
Gürer, kanun teklifi ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, ülkede meydana gelen ekonomik sorunların dar ve sabit gelirli vatandaşları borç yükünün altına soktuğunu ifade ederek, "Ülkemizde ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlarımız gün geçtikçe yoksullaşmakta ve en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanır duruma gelmektedir. Asgari ücretli, emekli, işçi, memur, öğrenci ve işsiz yurttaşlarımız kredi ve kredi kartıyla yaşam mücadelesi vermektedir" sözlerini sarf etti.
"BU DÜZENLEME ARTIK TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK"
"Faiz sarmalına batmış olan yurttaşlarımız, bu kez varlık şirketlerinin icra ve haciz davalarıyla karşı karşıya kalmakta” diyen Gürer, “Dava, avukat ve icra masraflarıyla daha da borçlandırılmaktadır. Bu tablo sosyal bir yaraya dönüşmüştür. Devlet, tüketiciyi korumakla yükümlüdür. Ancak bugün dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız banka ve varlık şirketleri arasında sıkışmış durumdadır. Bu düzenleme artık bir tercih değil, zorunluluktur" açıklamasında bulundu.
"Kıt kanaat geçinen vatandaşlarımızı faiz, icra ve haciz sarmalından kurtarmak zorundayız” diyen Gürer, vatandaşların ana parayı ödemesini, faiz yükünün ise silinmesi gerektiğini söyledi.
Sicil affı ile insanlar yeniden ekonomik hayata katılabilmesi gerektiğini söyleyen Gürer, “Bu düzenleme bir Borç Barışı’dır. Devlet ile millet arasında güveni ve bütünleşmeyi güçlendirecek bir adımdır" dedi.
Kanun teklifi, başvuran tüketici kredisi ve kredi kartı borçlularının anapara borçlarının korumakla beraber, başvuru tarihinden itibaren tahakkuk etmiş faiz, gecikme faizi, dosya masrafı, icra ve takip masrafları dahil tüm ek yüklerin silinmesini, anapara borcunun beş yıla kadar vadeyle yapılandırılabilmesini, Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki sicil kayıtlarının silinmesini, İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki sürelerin durdurulmasını öngörüyor.