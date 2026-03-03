Kredi ve kart borçlarına af düzenlemesi: Meclis’e sunuldu

"BU DÜZENLEME ARTIK TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK"

"Faiz sarmalına batmış olan yurttaşlarımız, bu kez varlık şirketlerinin icra ve haciz davalarıyla karşı karşıya kalmakta” diyen Gürer, “Dava, avukat ve icra masraflarıyla daha da borçlandırılmaktadır. Bu tablo sosyal bir yaraya dönüşmüştür. Devlet, tüketiciyi korumakla yükümlüdür. Ancak bugün dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız banka ve varlık şirketleri arasında sıkışmış durumdadır. Bu düzenleme artık bir tercih değil, zorunluluktur" açıklamasında bulundu.