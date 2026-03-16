Piyasalardaki hareketlilik sürerken, elindeki nakdi mevduat faizinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar "100.000 TL 32 günde ne kadar getirir?" sorusunun yanıtını arıyor. Bankaların resmi internet siteleri ve karşılaştırma platformlarından elde edilen son verilere göre, faiz oranlarında rekabet hız kesmeden devam ediyor.
Kredi oranları güncellendi: İşte mevduatınızı katlayacağınız bankalar
Ekonomide dalgalanmalar sürerken küçük yatırımcı için mevduat faizlerinin önemi arttı. Altın ve gümüş güvenli liman olsa da küçük yatırımcının 100 bin TL'si 32 günde ne kadar kazandırır? Bankaların güncel faiz oranlarını sizin için derledik.Cansu İşcan
Türkiye Finans günlük hesap
Kâr Payı Oranı: %44,00
Net Getiri: 3.182 TL
Vade Sonu Tutar: 103.182 TL
On Plus
Faiz Oranı: %43,50
Net Getiri: 3.146 TL
Vade Sonu Tutar: 103.146 TL
Odea günlük kazandıran oksijen hesap
Faiz Oranı: %43,25
Net Getiri: 3.128 TL
Vade Sonu Tutar: 103.128 TL
Cepteteb marifetli hesap
Faiz Oranı: %43,00
Net Getiri: 3.110 TL
Vade Sonu Tutar: 103.110 TL
Getirfinans günlük vadeli hesap
Faiz Oranı: %41,00
Net Getiri: 2.965 TL
Vade Sonu Tutar: 102.965 TL
Akbank vadeli tl hesap
Faiz Oranı: %40,50
Net Getiri: 2.929 TL
Vade Sonu Tutar: 102.929 TL
Akbank serbest plus hesap
Faiz Oranı: %40,00
Net Getiri: 2.893 TL
Vade Sonu Tutar: 102.893 TL
Odea yeni vadeli mevduat
Faiz Oranı: %39,00
Net Getiri: 2.821 TL
Vade Sonu Tutar: 102.821 TL