Yeniçağ Gazetesi
23 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor: En yaygın şifre çalma yöntemleri ortaya çıktı

Kredi kartı kullanımı rekor kırarken, dolandırıcılar da boş durmuyor. Dijital dünyadan fiziksel kopyalamaya kadar her yolu deneyen şebekelere karşı uzmanlar uyardı: Bir anlık dikkatsizlik, tüm birikiminizi yok edebilir. İşte adım adım kart hırsızlarının kullandığı o yöntemler ve korunma yolları!

Haberi Paylaş
Oltaya Gelmeyin: Sahte Banka Mesajları
Dolandırıcılar, telefonunuza "Hesabınızda şüpheli işlem var" veya "Puan birikti" gibi ilgi çekici mesajlar gönderir. Bu mesajlardaki linkler sizi bankanızın kopyası olan sahte sitelere yönlendirir.

1 10
Dijital Tuzak: Kimlik Avı (Phishing)
Resmi kurumların logosunu kullanarak hazırlanan sahte e-postalarla kişisel bilgileriniz talep edilir. Unutmayın, hiçbir resmi kurum e-posta yoluyla şifre güncellemesi istemez.

2 10
SMS Koduna Dikkat: Tek Kullanımlık Şifre Oyunu
Dolandırıcılar kart bilgilerinize ulaşsa bile 3D Secure koduna takılırlar. Sizi arayıp "Güvenlik için gelen kodu söyleyin" diyerek bu son engeli aşmaya çalışırlar. Kodu kimseyle paylaşmayın!

3 10
Fiziksel Tehlike: ATM Kopyalama Aparatları
ATM’lerin kart giriş haznesine yerleştirilen ince düzenekler, kartınızın manyetik alanını kopyalar. İşlem yapmadan önce kart giriş yerini mutlaka kontrol edin.

4 10
Gizli Kameralar: Şifreniz İzleniyor Olabilir
Sadece kartın kopyalanması yetmez; şifreniz de lazım. ATM tuş takımının üzerine yerleştirilen mikro kameralar şifrenizi kaydeder. Tuşları her zaman elinizle perdeleyin.

5 10
POS Cihazı Kumpası: Ödeme Yaparken Dikkat
Güven vermeyen işletmelerde kartınız POS cihazına takılırken ikinci bir okuyucudan geçirilebilir. Kartınızı asla gözünüzün önünden ayırmayın.

6 10
Sahte Çağrı Merkezleri: "Banka Görevlisiyim" Yalanı
Kendini bankacı, polis veya savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin. Banka çalışanları telefon görüşmesinde sizin şifrenizi veya CVV kodunuzu asla sormaz.

7 10
Sosyal Medya Dolandırıcılığı: "Hediye Çeki" Aldatmacası
Sosyal medyada karşınıza çıkan "Ankete katıl, kredi kartı puanı kazan" reklamları tamamen bilgi hırsızlığı amaçlıdır. Bedava tekliflere şüpheyle yaklaşın.

8 10
Güncellenmeyen Şifreler: Tahmin Edilebilir Kodlar
Doğum tarihi, 1234 veya ardışık sayılar gibi kolay tahmin edilen şifreler dolandırıcıların işini kolaylaştırır. Şifrenizi düzenli aralıklarla ve karmaşık kombinasyonlarla değiştirin.

9 10
Wi-Fi Tehlikesi: Güvensiz Ağlarda İşlem Yapmayın
Halka açık ücretsiz Wi-Fi ağları üzerinden bankacılık işlemi yapmak, verilerinizin "havada" yakalanmasına neden olabilir. Finansal işlemlerinizde kendi mobil verinizi kullanın.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro