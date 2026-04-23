Oltaya Gelmeyin: Sahte Banka Mesajları
Dolandırıcılar, telefonunuza "Hesabınızda şüpheli işlem var" veya "Puan birikti" gibi ilgi çekici mesajlar gönderir. Bu mesajlardaki linkler sizi bankanızın kopyası olan sahte sitelere yönlendirir.
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor: En yaygın şifre çalma yöntemleri ortaya çıktı
Kredi kartı kullanımı rekor kırarken, dolandırıcılar da boş durmuyor. Dijital dünyadan fiziksel kopyalamaya kadar her yolu deneyen şebekelere karşı uzmanlar uyardı: Bir anlık dikkatsizlik, tüm birikiminizi yok edebilir. İşte adım adım kart hırsızlarının kullandığı o yöntemler ve korunma yolları!
Dijital Tuzak: Kimlik Avı (Phishing)
Resmi kurumların logosunu kullanarak hazırlanan sahte e-postalarla kişisel bilgileriniz talep edilir. Unutmayın, hiçbir resmi kurum e-posta yoluyla şifre güncellemesi istemez.
SMS Koduna Dikkat: Tek Kullanımlık Şifre Oyunu
Dolandırıcılar kart bilgilerinize ulaşsa bile 3D Secure koduna takılırlar. Sizi arayıp "Güvenlik için gelen kodu söyleyin" diyerek bu son engeli aşmaya çalışırlar. Kodu kimseyle paylaşmayın!
Fiziksel Tehlike: ATM Kopyalama Aparatları
ATM’lerin kart giriş haznesine yerleştirilen ince düzenekler, kartınızın manyetik alanını kopyalar. İşlem yapmadan önce kart giriş yerini mutlaka kontrol edin.
Gizli Kameralar: Şifreniz İzleniyor Olabilir
Sadece kartın kopyalanması yetmez; şifreniz de lazım. ATM tuş takımının üzerine yerleştirilen mikro kameralar şifrenizi kaydeder. Tuşları her zaman elinizle perdeleyin.
POS Cihazı Kumpası: Ödeme Yaparken Dikkat
Güven vermeyen işletmelerde kartınız POS cihazına takılırken ikinci bir okuyucudan geçirilebilir. Kartınızı asla gözünüzün önünden ayırmayın.
Sahte Çağrı Merkezleri: "Banka Görevlisiyim" Yalanı
Kendini bankacı, polis veya savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin. Banka çalışanları telefon görüşmesinde sizin şifrenizi veya CVV kodunuzu asla sormaz.
Sosyal Medya Dolandırıcılığı: "Hediye Çeki" Aldatmacası
Sosyal medyada karşınıza çıkan "Ankete katıl, kredi kartı puanı kazan" reklamları tamamen bilgi hırsızlığı amaçlıdır. Bedava tekliflere şüpheyle yaklaşın.
Güncellenmeyen Şifreler: Tahmin Edilebilir Kodlar
Doğum tarihi, 1234 veya ardışık sayılar gibi kolay tahmin edilen şifreler dolandırıcıların işini kolaylaştırır. Şifrenizi düzenli aralıklarla ve karmaşık kombinasyonlarla değiştirin.
Wi-Fi Tehlikesi: Güvensiz Ağlarda İşlem Yapmayın
Halka açık ücretsiz Wi-Fi ağları üzerinden bankacılık işlemi yapmak, verilerinizin "havada" yakalanmasına neden olabilir. Finansal işlemlerinizde kendi mobil verinizi kullanın.