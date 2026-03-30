A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile yarın saat 21.45'te tarihi bir maça çıkacak. Maçı kazanması halinde Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edilecek.
Kosova maçı öncesi Montella: “Bu 24 yılın sorumlusu...”
İbrahim Doğanoğlu
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"TFF'NİN DESTEĞİNİ HİSSETTİM"
“Bu 2.5 senenin bilançosunu konuşmak istiyorum. Önceliğim tabii ki futbolcularımız. Yarın maçtan sonra belki çok duygu dolu olacağımız için yorgun olabilirim. Futbolcularım her zaman elinden gelen her şeyin en iyisini yaptılar. Göreve geldiğimde çok önemli bir maçımız vardı. Kendi topraklarında kaybetmeyen Hırvatistan'ı yendik. O oyuncular her zaman bana her şeylerini verdiler.”
“Bu büyük milleti temsil ettiklerinin her zaman farkındalar. Ben de bana gösterilen sevginin karşılığını vermek için çalışıyorum. Bu başarı hepimize ait. Saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar A Ligi'ne yükselmemiz, Avrupa Şampiyonası'na lider olarak gitmemiz. Bu başarılar bana yüzde 110 Türk gibi hissettirdi. Uzun zamandır hepimizin beklediği bu hayali gerçekleştirmek için her şeyi yapacağız inşallah.”
“Bir oyun var, bir fikir var rakibimizde. Yarın bir final. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak ne yapmak istediğimizi biliyoruz.”
"SONUÇ NE OLURSA OLSUN..."
"Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem."
"FİNAL MAÇINA ÇIKACAĞIZ"
"Kosova hak ederek buralara geldi. Taktiksel olarak kurguları görüldü, çok net bir oyun ve fikir var. Bunu maç içinde görebiliyorsunuz. Final maçına çıkacağız. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak, ne yapmak istediğimizi biliyorum."
"24 YILIN SORUMLUSU BU ÇOCUKLAR DEĞİL"
"Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız."
"ÖZELLİKLERİMİZİ ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ"
"Kosova'nın güçlü yönlerini törpülemek gerekiyor. Buna çalıştık. Kendi özelliklerimizi de ön plana çıkaracağız. Farklı bir maç olacak."
“Kosova komple bir takım. Bazen 5'li bırakıyorlar, 3 orta sahayla destek veriyorlar. Bazen de baskı yapan takım görüntüsüne bürünüyorlar. Belki yarınki maç domine edeceğimiz maç olmayabilir. Bazen kayıp yaşadıklarında zarar verebileceğimiz tabiri caizse anlar olacaktır.”
"SADECE KOSOVA MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ"
"Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize bakmadım bile. Avustralya, ABD, Paraguay ile ne yaparız diye düşünmedim. Sadece Kosova maçını düşünüyoruz. Paraguay'ın Yunanistan ile maçı vardı ama ekibimizden kimseyi göndermedik. Bizim tek hedefimiz şu an bu maç"
"TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"
"Zorlayarak konuşmuyorum, gerçekten Türkiye'de çok iyi hissediyorum. Başkanımızla dostluğumuz çok iyi. Yarın farklı kararlar alırken de zorlanmayız. Kültürlerimiz çok yakın, ben de benzer şekilde büyüdüm. Türk gibi hissediyorum."
ZEKİ ÇELİK AÇIKLAMASI
"Zeki konusunda ilk maçta riske girmek istemedik açıkçası, şu an takımla beraber antrenmanları tamamladı. Yarın da duruma bakacağız.”