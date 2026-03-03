Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Tarih belli oldu

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili final söylentileri uzun süredir konuşuluyordu. Show TV'nin reyting rekortmeni yapımı için karar netleşti.
Kızılcık Şerbeti'nde final iddialarına son nokta konuldu! Diziyle ilgili 5. sezon görüşmeleri ise başladı
Fenomen dizi, dört sezondur cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Heyecan dozu hiç düşmeyen yapım, 29 Mayıs'ta ekrana gelecek 138. bölümle sezon arasını verecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 5. sezon için de kapısı aralanıyor. Yapım şirketi ile kanal arasındaki görüşmeler başladı.
Geçen yıl 100. bölüm pastası kesilirken senarist Melis Civelek, “200. Bölüm pastasında buluşmak üzere” diyerek umut vermişti.
KIZILCIK ŞERBETİ 128. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Öz evlatlarına kavuşan Ömer ve Kıvılcım, geçmişteki kırgınlıkları geride bırakırken aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlıyor.
Nursema, İlhami’nin evine ve düzenine uyum sağlamakta zorlanırken eşyaları değiştirme isteği ikili arasında yeni bir krizin kapısını aralıyor. İlhami, Asil’in kendisine yönelik tavırlarını sorgularken Salkım, Abdullah’la olan evliliğinin tehlikede olduğunu hissetmeye başlıyor.
İşleri iyi gitmeyen Emir, Çimen’i uyarırken Fatih ve Başak’ın tartışması dikkat çekiyor. Gerilimin giderek tırmandığı anlarda Başak ve Fatih’in merakla beklenen yakınlaşması heyecanı artırıyor.
Tanıtımın finalinde yankılanan “Seni biri koruyacaksa, o kişi benim!” sözleriyle birlikte Başak’ın kaçırılması ise yeni bölümde tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.
Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayınlanan, Gold Film yapımı popüler bir Türk dram dizisidir. İlk bölümü 28 Ekim 2022'de ekrana gelen dizi, 4 sezon ve 127+ bölümle (Mart 2026 itibarıyla devam ediyor) reyting rekorları kıran bir fenomendir. Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli gibi isimler yer alırken, senaryo Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından yazılıyor.
Konu özeti: İyi eğitimli, modern ve seküler bir anne olan Kıvılcım (Evrim Alasya), kızları Doğa ve Çimen'i kendi değerleri doğrultusunda yetiştirmiştir. Kızı Doğa'nın (başlangıçta Sıla Türkoğlu) muhafazakâr bir aileden gelen Fatih ile yıldırım nikahıyla evlenmesiyle iki zıt aile (seküler Arslan ailesi ve dindar-muhafazakâr Ünal ailesi) arasında çatışmalar başlar. Dizi, farklı sosyo-kültürel kökenlerden gelen insanların aşkı, evliliği, aile dinamikleri, önyargılar, toplumsal değerler ve günümüz Türkiye'sindeki kültürel-siyasi gerilimleri işler.
Başrollerde Evrim Alasya (Kıvılcım), Barış Kılıç (Ömer), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil) gibi isimler yer alır.
Dizi, muhafazakâr ve seküler kesimler arasındaki etkileşimi alegorik şekilde yansıttığı için hem büyük izleyici kitlesi kazanmış hem de yoğun tartışmalara yol açmıştır.
Kızılcık Şerbeti'ndeki başlıca polemik ve tartışmalar kronolojik olarak: 2022 sonu - 2023 başı (Başlangıç dönemi): Dizi yayınlanmaya başlar başlamaz, muhafazakâr kesimlerden "seküler aileyi olumlu, muhafazakâr aileyi olumsuz gösterdiği" eleştirileri gelir. Bazı çevreler dizinin "laik kesimi yücelttiği" iddiasıyla boykot çağrısı yapar.
Mayıs 2023 (Seçim öncesi dönem): En büyük kriz yaşanır. Nursema karakterinin (zorla evlendirilme ve şiddet temalı sahneler) yer aldığı bölüm sonrası RTÜK, diziye "kadına şiddeti özendirdiği" ve "toplumsal değerlere aykırı" gerekçesiyle yüksek para cezası + 5 bölüm yayın yasağı verir. Bu karar, seküler kesimde "sansür" olarak tepki çekerken, muhafazakâr kesimde "doğru adım" olarak alkışlanır. Nursema karakteri siyasi sembol haline gelir; tartışma akademik makalelere bile konu olur (örneğin Ateş Altınordu'nun analizi).
2023-2024 dönemi: Dizi devam ederken set içi söylentiler, oyuncu değişimleri ve senaryo eleştirileri gündeme gelir. Bazı sahneler (aile içi çatışmalar, evlilik dinamikleri) "toplumu ayrıştırıyor" suçlamasıyla eleştirilir.
2024 başı: RTÜK ve benzer kurumlarla ilgili yeni incelemeler gündeme gelir; dizi "toplum değerlerini aşağıladığı" iddialarıyla tekrar tartışılır.
2025 Eylül civarı: Yeni sezon açılışında "yasak aşk" (Doğa-Firaz gibi) ve revize sahneler (mesajlaşma, gizli yakınlaşmalar) büyük tepki çeker. RTÜK soruşturma başlatır; yapımcı "eleştirileri gidereceğiz" açıklaması yapar. Set içi skandallar (örneğin oyuncu ayrılıkları, iddia edilen "altını ıslatma" gibi absürt söylentiler) sosyal medyada viral olur.
2025-2026 dönemi: Oyuncu değişimleri (örneğin Fatih karakteri), set kavgası iddiaları, senarist Merve Göntem'in geçmiş röportajı nedeniyle gözaltı gibi olaylar tartışma yaratır. Dizinin "çeteleşme" veya "kriz" iddiaları magazin gündemini meşgul eder. 2026'da 4. sezon devam ederken, bazı sahneler (restoran krizi, cinayet gibi) "skandal" olarak nitelenir.
Dizi, Türkiye'nin kültürel fay hatlarını ekrana taşıdığı için hem en çok izlenen hem de en çok konuşulan yapımlardan biri olmaya devam ediyor.