Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Tarih belli oldu

2024 başı: RTÜK ve benzer kurumlarla ilgili yeni incelemeler gündeme gelir; dizi "toplum değerlerini aşağıladığı" iddialarıyla tekrar tartışılır.

2025 Eylül civarı: Yeni sezon açılışında "yasak aşk" (Doğa-Firaz gibi) ve revize sahneler (mesajlaşma, gizli yakınlaşmalar) büyük tepki çeker. RTÜK soruşturma başlatır; yapımcı "eleştirileri gidereceğiz" açıklaması yapar. Set içi skandallar (örneğin oyuncu ayrılıkları, iddia edilen "altını ıslatma" gibi absürt söylentiler) sosyal medyada viral olur.

2025-2026 dönemi: Oyuncu değişimleri (örneğin Fatih karakteri), set kavgası iddiaları, senarist Merve Göntem'in geçmiş röportajı nedeniyle gözaltı gibi olaylar tartışma yaratır. Dizinin "çeteleşme" veya "kriz" iddiaları magazin gündemini meşgul eder. 2026'da 4. sezon devam ederken, bazı sahneler (restoran krizi, cinayet gibi) "skandal" olarak nitelenir.

Dizi, Türkiye'nin kültürel fay hatlarını ekrana taşıdığı için hem en çok izlenen hem de en çok konuşulan yapımlardan biri olmaya devam ediyor.