Kıvanç Tatlıtuğ setlere bomba gibi geri dönüyor: Bölüm başı alacağı para dudak uçuklattı

Yeni dizinin en çok merak edilen detaylarından biri ise kadın başrol oyuncusu. Yapım ekibinin, Tatlıtuğ’un partneri olması için Pınar Deniz’e teklif götürdüğü öğrenildi. Oyuncu, eşi Kaan Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdürürken, geçtiğimiz nisan ayında ilk kez anne olmuştu.