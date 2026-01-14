Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre; “Organize İşler” serisinin dizi versiyonunu tamamlayan Tatlıtuğ, yeni adresi için Bozdağ Film ile el sıkıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ setlere bomba gibi geri dönüyor: Bölüm başı alacağı para dudak uçuklattı
“Organize İşler” dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not alan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir proje için kolları sıvadı. Ünlü oyuncunun, yapımcı Mehmet Bozdağ ile yeni bir dizi anlaşması yaptığı kulislerde konuşuluyor. İddialara göre Tatlıtuğ, bu projeden bölüm başına 4 milyon TL alacak.
Projenin hangi kanalda ya da platformda yayınlanacağı henüz netleşmese de dijital bir platform için hazırlandığı öne sürülüyor.
Yeni dizinin en çok merak edilen detaylarından biri ise kadın başrol oyuncusu. Yapım ekibinin, Tatlıtuğ’un partneri olması için Pınar Deniz’e teklif götürdüğü öğrenildi. Oyuncu, eşi Kaan Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdürürken, geçtiğimiz nisan ayında ilk kez anne olmuştu.
Şu sıralar oğlunu büyütmeye odaklanan Pınar Deniz’in, projeyle ilgili karar vermek için yapımcılardan süre istediği konuşuluyor. Eğer teklif olumlu sonuçlanırsa, ekranlarda uzun süre adından söz ettirecek yeni bir dizi ikilisi doğabilir.
KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?
Yakışıklılığıyla nefesleri kesen, oyunculuğuyla her rolüne damga vuran, ekranların karizmatik yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin en karizmatik ve en çok konuşulan isimlerinden biri.
Podyumlardan televizyon dünyasına adım atan Tatlıtuğ, kısa sürede sadece model değil, gerçek bir oyuncu olduğunu ispatladı.
“Aşk-ı Memnu”daki Behlül’ karakteriyle gönülleri fethedip adını altın harflerle yazdırmıştı.