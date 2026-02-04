Bir döneme damgasını vuran “Kısmetse Olur Aşkın Gücü” yarışmasıyla hafızalara kazınan Cansel Çördük, şimdi son haliyle yeniden gündem oldu. Yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor.
Kısmetse Olur'un Cansel'i tanınmaz hale geldi! ABD'ye gitti, bambaşka biri oldu
Kısmetse Olur’la ünlenen Cansel Çördük, Eser West ilişkisi ve Arda Turan mesajlarıyla gündem olmuştu. Türkiye’yi terk edip ABD’ye yerleşen Çördük, cesur paylaşımlarının yanı sıra zayıflayıp estetikle bambaşka bir görünüme kavuştu; takipçiler tanıyamıyor.
Yarışmayla tanınan Çördük, program sırasında Eser West ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre konuşulmuştu. Aynı dönemde Arda Turan’la özel mesajlaşmaları da ortaya çıkınca Türkiye’yi terk ederek Amerika’da yeni bir hayat kurdu.
Günümüzde ABD’de yaşayan ve sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Çördük, son dönemdeki fiziksel değişimiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Oldukça zayıflayan Cansel Çördük’ü görenler neredeyse tanıyamıyor.
Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren Çördük’e sosyal medyada “bambaşka biri”, “tanıyamadım”, “sana ne olmuş?” gibi yorumlar yağıyor.
YAŞADIĞI POLEMİKLER
Cansel Çördük'ün hayatındaki önemli olaylar ve polemikler, genellikle Kısmetse Olur programı dönemiyle başlayan ve sonrasında devam eden magazin odaklı gelişmelerden oluşuyor.
• Erken 2010'lar (yaklaşık 2010-2014): Üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı. İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü okudu. Bu dönemde Çılgın Dersane filminde küçük bir rol aldı (detaylı tarih bilinmiyor, ancak gençlik dönemi).
• 2015-2016: Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur (Aşkın Gücü) yarışmasının ilk sezonunda gelin adayı olarak yer aldı. Programda Eser West ile yaşadığı yoğun ilişki büyük ilgi çekti. Çift program sırasında ve sonrasında nişanlandı, ancak evliliğe gidemedi. Bu ilişki, tartışmalar, kıskançlık sahneleri ve duygusal anlarla magazinin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ayrılık sonrası Eser West, ilişkideki problemleri "dışarıdan mükemmel görünüyordu ama içeride sorunlar vardı" diye açıkladı.
• 2017 Mayıs: En büyük polemiklerden biri patlak verdi. Instagram hesabı hacklendi ve Arda Turan ile olduğu iddia edilen özel mesajlaşmalar sızdı. Mesajlar sosyal medyayı salladı; Arda Turan "günde binlerce kişiyle konuşuyorum" savunması yaptı, Cansel ise "ciddi bir ilişkimiz vardı" açıklamasında bulundu. Bu olay, Cansel'i yoğun eleştiri ve gündem konusu haline getirdi.
• 2017 sonrası (yaklaşık 2017-2018): Eser West ile ayrılığın ardından Türkiye'deki yoğun magazin baskısından uzaklaşmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne (özellikle Los Angeles civarına) taşındı. Burada yeni bir hayat kurdu, modellik, müzik (şarkılar çıkardı: Vibe, Take Me Home vb.) ve sosyal medya içerikleriyle kariyerine devam etti.
• 2022-2023: Eser West ile eski ilişki polemiği yeniden alevlendi. Eser, Cansel'e "ucuz seks işçisi" gibi ağır göndermelerde bulundu; Cansel ise TikTok'ta programın "kirli çamaşırlarını" döktü. Eser, eski fotoğraflardan Cansel'i silerek profil fotoğrafı yaptı (ikinci Enes Batur vakası benzetmeleri yapıldı).
• 2023-2025: ABD'de cesur paylaşımlar (çıplak havuz videoları, mini bikinili pozlar) ve fiziksel değişimle (aşırı zayıflama, estetik operasyonlar) gündeme geldi. Takipçiler "tanıyamadım", "bambaşka biri" yorumları yaptı; bazıları sağlık sorunları olup olmadığını sorguladı.
• 2025-2026 (son dönem): Estetik müdahaleler sonrası "tanınmaz hale geldi" yorumları zirve yaptı. Aşırı zayıflık, fit görüntü ve cesur içerikler nedeniyle magazin sitelerinde sıkça yer aldı. Sosyal medyada hâlâ aktif (@canselcorduk ), paylaşımları beğeni ve tepki çekmeye devam ediyor.
CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?
Cansel Çördük, 1995 yılında Antalya'da doğan bir Türk televizyon kişiliği, sosyal medya fenomeni, model ve şarkıcıdır. Yaklaşık 30 yaşındadır (2026 itibarıyla).Asıl ününü, 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan evlilik ve ilişki programı Kısmetse Olur'da (Aşkın Gücü) yarışmacı olarak kazandı.
Programda Eser West ile yaşadığı ilişki ve çeşitli tartışmalarla uzun süre magazin gündeminde kalmıştır. Yarışma döneminde Arda Turan'la ilgili özel mesaj iddiaları da ortaya çıkmış ve geniş yankı uyandırdı.
Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamış, erken dönemde Çılgın Dersane filminde küçük bir rol aldı. Program sonrası Türkiye'den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (özellikle Los Angeles civarına) yerleşti.
Şu anda ABD'de yaşamakta, Instagram hesabı (@canselcorduk) üzerinden cesur ve dikkat çekici paylaşımlar yaparak (modellik, müzik, yaşam tarzı içerikleri) gündemde kalıyor. Pop müzik alanında da faaliyet göstermekte; "Vibe", "Take Me Home", "Paid For" gibi şarkılar yayımlamış ve uluslararası iş birlikleri yaptı.
Son yıllarda fiziksel değişimi (zayıflama, estetik müdahaleler), cesur pozları ve videoları sıkça konuşulmakta; sosyal medyada "tanınmaz hale geldi" yorumları alıyor.