Kısmetse Olur'un Cansel'i tanınmaz hale geldi! ABD'ye gitti, bambaşka biri oldu

• 2015-2016: Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur (Aşkın Gücü) yarışmasının ilk sezonunda gelin adayı olarak yer aldı. Programda Eser West ile yaşadığı yoğun ilişki büyük ilgi çekti. Çift program sırasında ve sonrasında nişanlandı, ancak evliliğe gidemedi. Bu ilişki, tartışmalar, kıskançlık sahneleri ve duygusal anlarla magazinin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ayrılık sonrası Eser West, ilişkideki problemleri "dışarıdan mükemmel görünüyordu ama içeride sorunlar vardı" diye açıkladı.