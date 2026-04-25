Kiralık sosyal konut: TOKİ ile sistem nasıl işleyecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının duyurduğu, piyasanın yarı fiyatına 3 yıllığına kiralanacak TOKİ sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Kiralık sosyal konut projesinde sistem nasıl işleyecek sizin için derledik...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kiralık sosyal konut uygulamasının Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlattıklarını ve TOKİ eliyle kiralama sistemini hayata geçireceklerini açıkladı.

Özellikle büyükşehirlerdeki barınma maliyetlerine çözüm olması beklenen proje kapsamında, İstanbul'da dev bir adım atılıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni kiralama sisteminin tüm aşamalarını adım adım derledik.

İstanbul'da 15 bin sosyal konut kiralanacak
Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara göre, İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında yer alan toplam 15 bin konut bu yeni sisteme dahil edilecek. Belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlar için uygun fiyatlı yepyeni bir barınma alternatifi oluşturuluyor.

Önce talep toplanacak ardından kura çekilecek
Sistemin ilk aşamasında, kiralık sosyal konutlar için vatandaşlardan resmi talep toplanacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından, tıpkı satış projelerinde olduğu gibi şeffaf bir kura usulüyle hak sahipleri belirlenecek.

Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak
Projeyi dar gelirli vatandaşlar için en cazip kılan detay kira fiyatlarında saklı.

Hak sahipleri ile sözleşme imzalanıp konutlar teslim edildikten sonra, ödenecek aylık kira bedeli o bölgedeki piyasa rayiç bedelinin tam yarısı oranında sabitlenecek.

Konutlar üç yıllığına kiralanabilecek
Sosyal devlet anlayışıyla tahsis edilen bu konutlar, kura kazanan hak sahiplerine üç yıllığına kiralanacak.

Bu üç yıllık süre zarfında kiracıların kira ve aidat ödeme durumları düzenli olarak yetkililer tarafından takip edilecek.

Üç yılın ardından tahliye ve yenilenme süreci
Üç yıllık sözleşme süresi dolduğunda kiracılar evleri tahliye edecek. Tahliyenin ardından evlerin genel bakımı ve onarımı yapılacak. Sonrasında üç yılın ardından yeni kira bedeli güncel şartlara göre belirlenerek, evler sıradaki yeni ev sahiplerine (kiracılara) kiralanacak.

Yönetim ve denetim tamamen TOKİ'de olacak
Sistemin suistimal edilmemesi ve binaların yıpranmaması için sürecin başından sonuna kadar tüm kiralama, yönetim, bakım ve denetim işlemleri doğrudan TOKİ tarafından sağlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
