Kiracılar, 'kira ödememe eylemi' başlatıyor: Emlak şirketi çileden çıkardı

Konfederasyondan yapılan açıklamada Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde kiracıların yıllardır haksız ödeme yapmak zorunda bırakıldığı vurgulanarak, "Artık daha fazla bekleyemeyiz. Yasa dışı ücretlerden (kiralama başına iki hatta üç kirayı bulan emlakçı payı), aynı gruba ait şirketler aracılığıyla dayatılan sigorta ve faturalardan, konut bakım eksikliğinden ve sadece bir mülkü görmek için 200 euroya varan ücretler gibi onlarca suistimalden bıktık" ifadeleri yer aldı.