Yeniçağ Gazetesi
08 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 14°
Anasayfa Dünya Kiracılar, 'kira ödememe eylemi' başlatıyor: Emlak şirketi çileden çıkardı

Kiracılar, 'kira ödememe eylemi' başlatıyor: Emlak şirketi çileden çıkardı

İspanya'da artan konut fiyatları ve yüksek ek ücretlere tepki gösteren kiracılar, kira ödememe eylemi başlatmaya hazırlanıyor. eylem gerçekleşirse ülkedeki ilk ulusal kira eylemi olacak.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
İspanya'daki kiracı dernekleri, ülkenin en büyük emlak şirketlerinden biri olan Alquiler Seguro'nun yasa dışı yöntemlerle kazanç sağladığı iddiasıyla, ülke genelindeki kiracıları "kira ödememe eylemi" başlatmaya davet etti.

Kiracı derneklerinin bağlı olduğu Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu Alquiler Seguro'nun "yasalara aykırı uygulamalar" sürdürdüğünü iddia ederek emlak şirketine karşı bir kampanya başlattı.

Konfederasyondan yapılan açıklamada Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde kiracıların yıllardır haksız ödeme yapmak zorunda bırakıldığı vurgulanarak, "Artık daha fazla bekleyemeyiz. Yasa dışı ücretlerden (kiralama başına iki hatta üç kirayı bulan emlakçı payı), aynı gruba ait şirketler aracılığıyla dayatılan sigorta ve faturalardan, konut bakım eksikliğinden ve sadece bir mülkü görmek için 200 euroya varan ücretler gibi onlarca suistimalden bıktık" ifadeleri yer aldı.

"EV EV ÖRGÜTLENECEĞİZ"

Eylemin İspanya'da bir ilk olacağı kaydedilen açıklamada, "Bizi görmezden geldikleri, hileli kazançları ceplerine indirdikleri ve kira sözleşmelerinde kötü niyetli maddeler dayattıkları için bu eylemi yapacağız. Ev ev örgütleneceğiz ve bu tarihi bir olay olacak" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, eylemin, artan kira maliyetlerine karşı olduğu belirtilerek, her 5 yılda bir kiralık mülke taşınmak için kiracıların 4 bin eurodan fazla ödemek zorunda kaldığı ve bunun sürekli arttığı vurgulandı.

Öte yandan Tüketim Bakanlığı, şikayetlerin odağındaki Alquiler Seguro şirketine 3,6 milyon euroluk para cezasını onayladı. Karara göre şirket, para cezasının yanı sıra kiralamada kötüye kullanım olarak değerlendirilen maddeleri kaldıracak ve ihlalleri düzeltecek.

AB'DE KONUT FİYATLARININ EN FAZLA ARTTIĞI ÜLKELERDEN BİRİ İSPANYA

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre İspanya, 2025'in dördüncü çeyreğinde ev alım fiyatlarının 2014'ün aynı dönemine göre en fazla arttığı dördüncü AB ülkesi oldu.

Rapora göre, 2025'in dördüncü çeyreğinde konut fiyatları AB ülkelerinde ortalama yüzde 5,5 artarken, İspanya'da bu artış yüzde 12,9'u buldu.

Eurostat'a göre AB'de konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler ise Macaristan (yüzde 21,2), Portekiz (yüzde 18,9) ve Hırvatistan (yüzde 16,1) olarak sıralandı.

