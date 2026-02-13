ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Oktay Kaynarca’nın başarılı sunumuyla ekrana gelen programda dikkat çeken performanslar izlenmeye devam etti.
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı
Oktay Kaynarca sunumuyla reyting rekoru kıran Kim Milyoner Olmak İster’de Zeynep Hindistan ilk soruda seyirci jokerini kullandı, yüzde 96’nın işaret ettiği cevapla kurtuldu ve 50 bin TL barajına ulaşmayı başardı.
Yarışmacı Zeynep Hindistan, henüz ilk soruda seyirci jokerini kullanarak herkesi şaşırtmayı başardı. İşte programa damga vuran o heyecanlı anlar!
ATV’nin en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her zamanki gibi bu hafta da büyük ilgi gördü.
BAŞARILI PERFORMANSLAR BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda etkileyici performanslar sergilendi.
NEREDEYSE İLK SORUDA VEDALAŞACAKTI
Yarışmaya katılan Zeynep Hindistan, neredeyse ilk soruda elenmek üzereydi.
İŞTE O KRİTİK SORU!
Yarışmacının karşısına ilk soruda şu soru çıktı: “Türkiye’de üniversiteye giriş sınavlarına girenler sınav esnasında hangisini kullanabilir?”
HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ
Yarışmacı soru karşısında biraz heyecanlandı.
SEYİRCİ JOKERİNE BAŞVURDU
Şıklardan emin olamayan yarışmacı, seyirci jokerini kullanmak istedi.
YÜZDE 96’SI AYNI CEVABI VERDİ
Seyircilerin yüzde 96’sı bu soruya “D- Numaralı gözlük” yanıtını verdi.
Yarışmacı seyircilerin işaret ettiği cevabı tercih etti.
DOĞRU CEVAPLA BÜYÜK SEVİNÇ
Doğru cevabın ardından yarışmacı büyük bir sevinç yaşadı.
İKİNCİ BARAJA ULAŞMAYI BAŞARDI
Seyircilerin yardımıyla ipten dönen yarışmacı, ikinci baraj olan 50 bin TL’ye kadar ilerlemeyi başardı.