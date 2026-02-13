Yeniçağ Gazetesi
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı

Oktay Kaynarca sunumuyla reyting rekoru kıran Kim Milyoner Olmak İster’de Zeynep Hindistan ilk soruda seyirci jokerini kullandı, yüzde 96’nın işaret ettiği cevapla kurtuldu ve 50 bin TL barajına ulaşmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 1

ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Oktay Kaynarca’nın başarılı sunumuyla ekrana gelen programda dikkat çeken performanslar izlenmeye devam etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 2

Yarışmacı Zeynep Hindistan, henüz ilk soruda seyirci jokerini kullanarak herkesi şaşırtmayı başardı. İşte programa damga vuran o heyecanlı anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 3

ATV’nin en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her zamanki gibi bu hafta da büyük ilgi gördü.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 4

BAŞARILI PERFORMANSLAR BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda etkileyici performanslar sergilendi.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 5

NEREDEYSE İLK SORUDA VEDALAŞACAKTI

Yarışmaya katılan Zeynep Hindistan, neredeyse ilk soruda elenmek üzereydi.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 6

İŞTE O KRİTİK SORU!

Yarışmacının karşısına ilk soruda şu soru çıktı: “Türkiye’de üniversiteye giriş sınavlarına girenler sınav esnasında hangisini kullanabilir?”

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 7

HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ

Yarışmacı soru karşısında biraz heyecanlandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 8

SEYİRCİ JOKERİNE BAŞVURDU

Şıklardan emin olamayan yarışmacı, seyirci jokerini kullanmak istedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 9

YÜZDE 96’SI AYNI CEVABI VERDİ

Seyircilerin yüzde 96’sı bu soruya “D- Numaralı gözlük” yanıtını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 10

Yarışmacı seyircilerin işaret ettiği cevabı tercih etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 11

DOĞRU CEVAPLA BÜYÜK SEVİNÇ

Doğru cevabın ardından yarışmacı büyük bir sevinç yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 12

İKİNCİ BARAJA ULAŞMAYI BAŞARDI

Seyircilerin yardımıyla ipten dönen yarışmacı, ikinci baraj olan 50 bin TL’ye kadar ilerlemeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Kolay soruda eli ayağına dolandı - Resim: 13
