ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen programda başarılı performanslar dikkat çekti.
Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: 500 Bin TL’yi gören yarışmacı ne yaptı?
ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik heyecan doruktaydı. Ferhat Buran isimli yarışmacı, kritik soruyu açtırdı ancak doğru cevabı bilemeyince 300 bin TL ile yarışmaya veda etti. İşte o soru ve gelişmeler!Cansu İşcan
Yarışmacı Ferhat Buran, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçerek ikinci baraj sorularına kadar yükseldi.
Yarışmacı, 500 bin TL’lik kritik soruyu açtırmaya hak kazandı.11’inci soruda karşısına çıkan soru şöyleydi:
“Antep fıstığıgillerden, yapraklarını dökmeyen, tropikal bir meyve ağacı olan kajunun diğer adı hangisidir?”
Ferhat Buran, seyirci joker hakkının kaldığını öğrenmesine rağmen bu hakkı kullanmak istemedi.
Sorunun doğru cevabını bilemediğini belirten yarışmacı, yarışmadan çekilmek istediğini söyledi.
‘A- Ata meyvesi’ cevabını düşündüğünü ancak yanıldığını anladı. Yarışmacı, 300 bin TL kazanarak programa veda etti.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER?
Kim Milyoner Olmak İster, dünyanın en ünlü bilgi yarışması formatı olan Who Wants to Be a Millionaire’in Türk versiyonudur.
Program, 2000 yılından bu yana Türkiye’de büyük ilgiyle izlenmektedir. İlk yıllarında Show TV ve Kanal D’de yayınlandıktan sonra 2011’den itibaren ATV ekranlarında devam etmektedir.
Şu anda Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma, genellikle Perşembe akşamları saat 20.00’de izleyicilerle buluşuyor.
Yarışmada toplam 13 soru soruluyor ve her doğru cevapla ödül miktarı artıyor. Programda iki önemli baraj sorusu bulunuyor; bunlar genellikle 5.000 TL ve 50.000 TL seviyelerinde yer alıyor. Yanlış cevap durumunda yarışmacı, en son geçtiği barajdaki parayı garantilemiş oluyor.
Yarışmacılar istedikleri anda yarışmadan çekilebilir ve o ana kadar kazandıkları ödülü alabilirler. Yarışmacılara dört joker hakkı tanınıyor: seyirciye sorma, telefon jokeri, yarı yarıya ve çift cevap. En yüksek ödül ise 5 milyon TL olarak belirlenmiştir.
Bugüne kadar programda 5 milyon TL’yi kazanan ilk yarışmacı Berk Göktaş olurken, 1 milyon TL ödülünü Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin gibi isimler elde etmiştir.
Yakın zamanda Ferhat Buran isimli yarışmacı da 500 bin TL’lik kritik soruda risk almak istemeyerek 300 bin TL ile yarışmaya veda etmişti. Bu tür yüksek ödüllü sorular programın en heyecanlı anlarını oluşturuyor.
Katılmak isteyenler 18 yaşını doldurmuş olmalı ve ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden online başvuru formunu doldurarak sürece dahil olabilirler.
Genel kültür bilgisi, hızlı düşünme yeteneği ve ekran performansı seçmelerde en çok değerlendirilen unsurlar arasında yer alıyor.