Yarışmaya katılan genç isimlerden biri olan 18 yaşındaki Ahmet Bera Sevim, başarılı ilerleyişiyle dikkat çekerek 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.
Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: Milyonluk soruyu açtırdı
Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına toplamayı başardı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan yarışmada nefes kesen anlar yaşandı. Yarışmacı milyonluk soruyu açtırdı.Derleyen: Cemile Kurel
Öte yandan Barkın Kenet isimli yarışmacı da yarışmada öne çıkan isimler arasında yer aldı. İlk baraj sorularını zorlanmadan geçen Kenet, ikinci barajı da aşarak 500 bin TL’lik soruya ulaştı.
Bu aşamada karşısına çıkan soru, “Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz’e kıyısı yoktur?” oldu. Yarışmacı “Büyükçekmece” yanıtını vererek doğru cevaba ulaştı ve büyük ödül sorusunun kapısını araladı.
1 milyon TL değerindeki soruda ise yarışmacıya, “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcu kimdir?” sorusu yöneltildi.
RİSKE GİRMEYİP YARIŞMADAN ÇEKİLDİ
Cevaptan emin olmadığını dile getiren yarışmacı, riske girmemeyi tercih ederek yarışmadan çekildi. Tahmini sorulduğunda ise “Lefter Küçükandonyadis” yanıtını verdi.
Doğru cevabın “Zeki Rıza Sporel” olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç, yarışmacının çekilme kararının yerinde olduğunu gösterdi.
Barkın Kenet, yarışmaya 500 bin TL ödülle veda etti.