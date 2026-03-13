Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: 500 bin TL’yi elinin tersiyle itti: Oktay Kaynarca ve stüdyodaki herkes donup kaldı!

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan programda etkileyici performanslar büyük ilgi gördü. Yarışmacı Doruk Sözen, 500 bin TL’lik soruya yalnızca iki adım kala verdiği kararla geceye damga vurdu. İşte programa damgasını vuran o heyecanlı anlar!
ATV’nin reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster, her zamanki gibi bu hafta da izleyicilerden tam not aldı.
Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda yarışmacıların başarılı cevapları dikkat çekti.
Yarışmaya katılan Doruk Sözen, ilk baraj sorularını sorunsuz şekilde geride bıraktı.
İkinci barajı da aşan yarışmacı, 10. soru olan 300 bin TL’lik seviyeye yükseldi.
İşte o soru!
Doruk Sözen’in karşısına “Bozayı kelimesi Türk Dil Kurumu kurallarına göre, hangi seçenekte hecelerine doğru şekilde ayrılmıştır?” sorusu çıktı.
Yarışmacı doğru cevabı bulmak için epey düşündü ve tereddüt etti.
Joker hakları tükenen Doruk Sözen, yarışmadan çekilmeyi tercih etti.
Yarışmacı “C- Boz-a-yı” dese de doğru cevap “B- Bo-za-yı” idi. Doğru yanıtı verseydi 500 bin TL’lik bir sonraki soruya hak kazanacaktı. Ancak 200 bin TL kazanan Doruk Sözen, yarışmaya veda etti.