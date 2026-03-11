Kim Kardashian'dan yıllar sonra bomba itiraf: ''Ronaldo erkeğin tam tanımı"

Kim Kardashian Kimdir?

Kim Kardashian, dünya çapında tanınan ABD'li bir televizyon kişiliği, girişimci, model ve sosyal medya fenomenidir. 21. yüzyılın en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilen Kardashian, popüler kültürün şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Ailesiyle birlikte yer aldığı "Keeping Up with the Kardashians" isimli reality şov programıyla dünya çapında bir şöhrete kavuştu. Yüz milyonlarca takipçisiyle dijital dünyanın en güçlü isimlerinden biri olup, markaların pazarlama stratejilerini etkileyen bir figürdür.

Kardashian, sadece bir magazin figürü olmanın ötesinde, kendi ismini küresel bir markaya dönüştürmeyi başarmış güçlü bir iş kadınıdır.