Kıdem tazminatında kimsenin bilmediği uygulama: SGK uzmanı Özgür Erdursun yazdı

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde bel­li bir süre çalışmış bir işçi­nin, işini kaybetmesi halin­de işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşaca­ğı güçlükler ve işyerine sağ­ladığı katkı göz önüne alı­narak geçmiş hizmetlerine karşılık, işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dâhi­linde ödenen toplu para olarak verilir. Bu ise Kıdem tazminatı olarak tanımlanır.