İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak geçmiş hizmetlerine karşılık, işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dâhilinde ödenen toplu para olarak verilir. Bu ise Kıdem tazminatı olarak tanımlanır.
Kıdem tazminatında kimsenin bilmediği uygulama: SGK uzmanı Özgür Erdursun yazdı
SGK uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatında çoğu işçinin bilmediği ama uygulamada sık kullanılan önemli haklardan birini de altını çizerek, “Yaş şartı beklemeden sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını tamamladığında kendi isteğiyle işten ayrılıp kıdem tazminatı alabilir" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Kıdem tazminatına dair SGK uzmanı Özgür Erdursun, çok kritik bilgileri bugünkü Dünya gazetesindeki köşe yazısında aktardı. Kıdem tazminatında 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanlar yararlanabiliyor.
Kıdem tazminatından yararlanmak için iki önemli şart gerekiyor. Erdursun, ilk olarak işçinin aynı işverene ait aynı veya farklı işyerlerinde en az bir yıl çalışmış olması gerektiğini belirtirken, ikinci olarak da iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona ermesi gerektiğini söyledi.
İşçi hangi hallerde kıdem tazminatı alabileceğini söyleyen Erdursun şunları sıraladı:
● İşveren tarafından, İş Kanunu 25/II (ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı haller) dışındaki sebeplerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,
● İşçi tarafından, İş Kanunu 24. maddede gösterilen haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,
● Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi,
● İşçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılması,
● Kadın işçinin, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılması,
● İşçinin ölümü nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi,
● Yaş şartı dışında, sigortalılık süresi ve prim gün şartını tamamlayan işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması.
Kıdem tazminatında sadece damga vergisi kesildiğini söyleyen Erdursun, gelir vergisi ve SGK priminin kesilmediğini belirtti.
Özgür Erdursun, kıdem tazminatında çoğu işçinin bilmediği ama uygulamada sık kullanılan önemli haklardan birini de altını çizerek şu şekilde anlattı:
“İşçi, emeklilikte “yaş şartını” bekliyor olsa bile, sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını tamamladığında kendi isteğiyle işten ayrılıp kıdem tazminatına hak kazanabilir.
Bu çerçevede:
● 08.09.1999 öncesi sigortalı olanlar için 3600 gün koşullu ayrılma hakkı,
● 08.09.1999 sonrası sigortalılar için 4500 gün ve 25 yıl sigortalılık gibi koşullar,
● 01.05.2008 sonrası sigortalılar için ise kademeli prim gün şartları önem kazanmaktadır.
1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılar (5510 sayılı Kanun) için prim gün şartı
Kıdem tazminatında genel kural, “istifa halinde tazminat alınamaz” şeklindedir. Ancak 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar bakımından, yaş şartı beklenirken prim günü tamamlandığında kıdem tazminatı alınarak işten ayrılma hakkı kademeli şekilde düzenlenmiştir.
Buna göre SSK (4A) kapsamında;
● 1.5.2008 – 31.12.2008 arası sigortalı olanlar: 4600 gün
● 1.1.2009 – 31.12.2009 arası sigortalı olanlar: 4700 gün
● 1.1.2010 – 31.12.2010 arası sigortalı olanlar: 4800 gün
● 1.1.2011 – 31.12.2011 arası sigortalı olanlar: 4900 gün
● 1.1.2012 – 31.12.2012 arası sigortalı olanlar: 5000 gün
● 1.1.2013 – 31.12.2013 arası sigortalı olanlar: 5100 gün
● 1.1.2014 – 31.12.2014 arası sigortalı olanlar: 5200 gün
● 1.1.2015 – 31.12.2015 arası sigortalı olanlar: 5300 gün
● 1.1.2016 ve sonrası sigortalı olanlar: 5400 gün
Bu şartları sağlayan çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilgili yazıyı alıp işverene sunarak işten ayrılabilmekte ve kıdem tazminatını talep edebilmektedir.”