Arem & Arman YouTube kanalına konuk olan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, milli yıldız Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken bir anısını paylaştı. Doğulu, milli futbolcunun ailesiyle geçmişe dayanan duygusal bir bağının bulunduğunu söyledi.

“İSMİNİN KENAN OLMASININ SEBEPLERİNDEN BİRİYİM'

Kenan Doğulu, Kenan Yıldız’ın ismini kendisinden aldığını ailesiyle yaşadığı bu duygusal hikayeyi paylaşarak anlattı:

“Kenan Yıldız ile ayrı bir bağım var. Çünkü isminin ‘Kenan’ olmasının sebeplerinden biriyim. Öyle bir hikâye olmuş. Kenan Yıldız’ın babasıyla annesi daha nişanlıyken, ben Dinar’daki depremde onlara gitar çalmışım. Ben gitar çalarken neşelenmişler ve 90 gün sonra ilk kez gülümsemişler. Babası da dönüp, ‘Hanım bir gün oğlumuz olursa adını Kenan koyalım’ demiş. O yüzden Kenan Yıldız’ın yeri bende başkadır.”