Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu

EN POPÜLER VE ÖNE ÇIKAN KİTAPLARI:

İnce Memed 1 (1955) – Eşkıya Memed'in doğuşu ve adalet arayışı; en ikonik eseri.

İnce Memed 2 (1969)

İnce Memed 3 (1984)

İnce Memed 4 (1987) – Serinin tamamlayıcısı.

Diğer çok okunanlar:Ağrıdağı Efsanesi (1970) – Destansı bir anlatım, Ağrı Dağı mitleri.

Yılanı Öldürseler (1976) – Aile içi çatışma ve intikam teması.

Kuşlar da Gitti (1978) – Göç ve doğa-insan ilişkisi.

Teneke (1955) – Toplumsal değişim ve adaletsizlik.

Yer Demir Gök Bakır (1963) – Dağın Öte Yüzü serisinin parçası.

Üç Anadolu Efsanesi (1967) – Halk efsaneleri derlemesi.

Çakırcalı Efe (1972)

Al Gözüm Seyreyle Salih (1976)

Deniz Küstü (1978)

Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca (1977) – Çocuk romanı, doğa ve hayvanlar üzerinden alegori.

Tek Kanatlı Bir Kuş (2013) – Son romanı.