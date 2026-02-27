Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu

Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu

İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 1

Yaşar Kemal, Çukurova’nın yoksul insanlarını destansı anlatımla ölümsüzleştiren usta yazar, "İnce Memed" gibi eserleriyle dünya edebiyatında iz bıraktı. Acılarla dolu hayatı, Anadolu’nun toplumsal mücadelelerini yansıtan kalemine güç kattı; vefatının 11. yılında anılıyor.

1 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 2

Nigar Hanım ile çiftçi Sadık Efendi’nin oğlu olan yazar, gerçek adıyla Kemal Sadık Gökçeli, 6 Ekim 1923’te Osmaniye’de doğdu.

2 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 3

Üç yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol gözünü kaybeden Kemal, dört yaşındayken babasının evlat edindiği Yusuf adlı çocuk tarafından babasının öldürülmesine tanık oldu.

3 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 4

Bu travma nedeniyle 12 yaşına dek kekemelik yaşayan yazar, sekiz yaşından itibaren yazmaya yöneldi.

4 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 5

İlk şiirlerini "Aşık Kemal" mahlasıyla kaleme alan Kemal’in ilk şiiri "Seyhan", 1939’da Adana Halkevi Dergisi’nde yayımlandı.

5 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 6

İlkokula gitmeden şiir denemelerine başlayan yazar, 1941’de ortaokula başladı ancak sağlık sorunları yüzünden son sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. Irgat katipliği, memurluk, ırgatlık, inşaat denetçiliği, öğretmen vekilliği ve arzuhalcılık gibi çeşitli işlerde çalıştı; bu deneyimleri eserlerine yansıttı.

6 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 7

1940’lı yıllarda "Çığ", "Ülke", "Millet", "Kovan" ve "Beşpınar" dergilerinde şiirleri yayımlanan yazarın ilk kitabı "Ağıtlar", 1943’te Adana Halkevi tarafından basıldı. 1946’da Kayseri’de askerliğini yaparken ilk uzun hikâye kitabı "Pis Hikaye"yi yazdı.

7 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 8

Anadolu insanının ekonomik ve toplumsal sorunlarını eserlerine taşıyan Yaşar Kemal, 1950’de komünizm propagandası iddiasıyla tutuklandı ve bir süre cezaevinde kaldı.

8 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 9

1951’de İstanbul’a yerleşerek Cumhuriyet gazetesinde fıkra ve röportaj yazmaya başladı. "Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün" röportajıyla Gazeteciler Cemiyeti Özel Başarı Armağanı’nı kazandı.

9 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 10

1952’de Sultan II. Abdülhamit’in baş tabibi Jak Mandil Efendi’nin torunu Thilda Serrero ile evlendi. Eşi Thilda, yazarın yedi eserini yabancı dillere çevirdi.

10 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 11

Aynı yıl "Sarı Sıcak" kitabını yazan Kemal, bu eserde yoksulluk, şiddet, dayanışma ve insan-doğa çatışmasını işledi.

11 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 12

Dört ciltten oluşan "İnce Memed" serisinin ilk romanını 1955’te kaleme aldı. Kırktan fazla dile çevrilen serinin ilk kitabı 1956’da Varlık Roman Armağanı’na, üçüncü kitabı ise 1985’te Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne değer görüldü.

12 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 13

Edebiyatın yanı sıra siyasi çalışmalar yürüten Yaşar Kemal, 1967’de çıkardığı "Ant" dergisinin bir eki nedeniyle 18 ay hapse mahkûm edildi; ancak Yargıtay kararı bozdu. 1974-1975’te Türkiye Yazarlar Sendikası genel başkanlığı, 1988’de kurulan PEN Yazarlar Derneği’nin ilk başkanlığı görevlerini üstlendi.

13 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 14

Çok sayıda ödüle layık görülen Kemal, Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türk yazar oldu. 1973’ten itibaren birkaç kez adaylığı bulunan yazar, bir röportajında "Ölene kadar da aday olacağım." demişti.

14 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 15

1993’te Kültür ve Turizm Bakanlığı Büyük Ödülü, 2008’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü aldı.

15 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 16

Uluslararası alanda ise "Uluslararası Cino del Duca Ödülü", "Légion d’Honneur Nişanı", "Commandeur payesi", "Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur des Arts et des Lettres Nişanı", "Premi Internacional Catalunya", "Légion d’Honneur Grand Officier" rütbesi ve "Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü" gibi 20’den fazla ödülün sahibi oldu.

16 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 17

Solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Yaşar Kemal, çoklu organ yetmezliği ve kalp ritim bozukluğu sonucu 28 Şubat 2015’te 92 yaşında hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

17 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 18

EN POPÜLER VE ÖNE ÇIKAN KİTAPLARI:

İnce Memed 1 (1955) – Eşkıya Memed'in doğuşu ve adalet arayışı; en ikonik eseri.
İnce Memed 2 (1969)
İnce Memed 3 (1984)
İnce Memed 4 (1987) – Serinin tamamlayıcısı.
Diğer çok okunanlar:Ağrıdağı Efsanesi (1970) – Destansı bir anlatım, Ağrı Dağı mitleri.
Yılanı Öldürseler (1976) – Aile içi çatışma ve intikam teması.
Kuşlar da Gitti (1978) – Göç ve doğa-insan ilişkisi.
Teneke (1955) – Toplumsal değişim ve adaletsizlik.
Yer Demir Gök Bakır (1963) – Dağın Öte Yüzü serisinin parçası.
Üç Anadolu Efsanesi (1967) – Halk efsaneleri derlemesi.
Çakırcalı Efe (1972)
Al Gözüm Seyreyle Salih (1976)
Deniz Küstü (1978)
Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca (1977) – Çocuk romanı, doğa ve hayvanlar üzerinden alegori.
Tek Kanatlı Bir Kuş (2013) – Son romanı.

18 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 19

DİĞER ÖNEMLİ ROMAN VE SERİLER:

Dağın Öte Yüzü üçlemesi: Orta Direk (1960), Yer Demir Gök Bakır (1963), Ölmez Otu (1968).
Akçasazın Ağaları serisi: Demirciler Çarşısı Cinayeti (1974), Yusufçuk Yusuf (1975).
Bir Ada Hikâyesi (Çıplak Deniz Çıplak Ada, vb. – 2002-2012 arası).
Kimsecik serisi: Yağmurcuk Kuşu (1980), Kale Kapısı (1985), Kanın Sesi (1991).
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (1997), Karıncanın Su İçtiği (2002), Tanyeri Horozları (2002).

19 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 20

ÖYKÜ, ŞİİR VE DİĞER TÜRLER

Sarı Sıcak (1952) – İlk öykü kitabı.
Ağıtlar (1943) – İlk şiir kitabı.
Bugünlerde Bahar İndi (2010) – Şiir.
Röportaj ve denemeler: Baldaki Tuz, Gökyüzü Mavi Kaldı, Ağacın Çürüğü, vb.

20 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 21
21 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 22
22 23
Kekemelikten edebiyat devine: İnce Memed’in yaratıcısı Yaşar Kemal’in bilinmeyen trajik çocukluğu - Resim: 23
23 23
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro